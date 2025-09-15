El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann saldrá de la cárcel esta semana

El principal sospechoso del presunto secuestro y asesinato de la niña británica Madeleine McCann en 2007, el ciudadano alemán Christian Brückner, será puesto en libertad ... esta semana tras cumplir varios años de condena por violación en una prisión del Estado federado germano de la Baja Sajonia. La Fiscalía encargada del caso informó de que su salida de la cárcel podría tener lugar este miércoles, pero también cualquier día posterior y rechazó ofrecer información concreta por respeto a la protección de datos y la privacidad.

Con un amplio historial delictivo, Brückner fue condenado en 2019 por la Audiencia de Braunschweig a una pena de cárcel de siete años por la violación de una estadounidense de 72 años en Portugal en 2005. En otro proceso celebrado ante el mismo tribunal en 2024, el hombre fue declarado inocente de haber realizado varias agresiones sexuales más en el país luso. Ninguno de los dos procesos tuvo relación alguna con el caso de Madeleine McCann, que desapareció del complejo hotelero donde se hospedaba en el Algarve con su familia sin dejar rastro.

La Fiscalía de Braunschweig considera, sin embargo, a Brückner como el principal sospechoso de la desaparición de la pequeña de 3 años y presume que la secuestró, abusó sexualmente de ella y la asesinó, aunque su cuerpo no ha sido encontrado hasta ahora. Los fiscales de la localidad bajosajona tienen abierta una investigación contra él, pero por el momento no han formulado acusación alguna ni solicitado su procesamiento judicial ante la escasez de pruebas, aunque existe constancia de que el sospechoso estaba en Portugal en el momento de los hechos.

Robos, drogas y abuso de menores

Brückner, de 48 años, vivió largo tiempo en el sur de Portugal, donde realizaba trabajos eventuales y pequeños robos en hoteles y residencias vacacionales. Tiene antecedentes penales, entre otros cargos, por abuso de menores y tenencia de estupefacientes. Su última residencia en Alemania antes de trasladarse a territorio luso fue en la Baja Sajonia, de ahí que la Justicia de ese Estado federado se encargue de su caso.

Madeleine McCann desapareció en 2007, cuando tenía 3 años, del complejo hotelero donde se hospedaba en el Algarve con su familia sin dejar rastro

Maddie desapareció el 3 de mayo de 2007 poco antes de su cuarto cumpleaños del apartamento que ocupaba su familia en un complejo vacacional en la localidad de Praia da Luz mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano. Pese a las amplias investigaciones policiales llevadas a cabo por agentes de varios países se carece de toda pista sobre el paradero de la pequeña.

La Fiscalía de Braunschweig considera al principal sospechoso una persona sumamente peligrosa, por lo que ha solicitado ante la Justicia que sea sometido a vigilancia permanente y le sea colocado una pulsera electrónica en el tobillo para tenerle localizado en todo momento. «Desde nuestro punto de vista hay que partir del supuesto de que reincidirá», señaló Christian Wolters, portavoz de esa acusación pública recientemente. La misma opinión manifestó el perito psiquiátrico oficial en el último proceso celebrado contra su persona.

Wolters destacó que la vigilancia permanente y la tobillera electrónica son las únicas posibilidades de mantener al sospechoso bajo control y que su puesta en libertad es inevitable. «Mientras no exista otra orden de detención y esa no existe por el momento será un hombre libre y podrá hacer lo que le dé la gana», reconoció el portavoz de la Fiscalía de Braunschweig.

Ampliar Búsqueda en un embalse de Portimao en 2008. EFE

Brückner, que ya ha dicho que se negará a comparecer ante la Policía de Londres, cumple condena en un centro penitenciario de la localidad de Sehnde en la Baja Sajonia. La decisión sobre la posibilidad de mantenerle permanentemente vigilado, también con la ayuda de una pulsera electrónica, depende ahora de la cercana Audiencia de Hildesheim. No se ha hecho pública hasta ahora decisión alguna por parte de ese tribunal, aunque no se descarta que haya accedido a la petición de los fiscales.

Friedrich Fülscher, abogado del sospechoso de la desaparición de McCann, ha criticado el debate abierto en torno a la puesta en libertad de su cliente. Fülscher considera que se ha desatado una «campaña masiva de precondena» y declarado que «si hubiera existido una sospecha fundada, hace tiempo que se habría presentado una acusación» contra Brückner.