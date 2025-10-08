El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Sébastien Lecornu en el plató de France 2.

Sébastien Lecornu en el plató de France 2. AFP

Macron descarta un adelanto electoral y nombrará a otro primer ministro en 48 horas

El dimisionario Lecornu da por finalizada su «misión» en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de gobierno en Francia

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:07

Comenta

La posibilidad de un adelanto electoral pierde fuelle en Francia. El primer ministro, Sébastien Lecornu, que dimitió el lunes, lo aseguró el miércoles por la ... noche en una entrevista televisiva, aunque la decisión final depende del jefe del Estado, Emmanuel Macron. «He dicho al presidente de la República que se aleja la perspectiva de una disolución» de la Asamblea Nacional, declaró el responsable del Ejecutivo, nombrado el pasado 9 de septiembre. «Pienso que la situación permite que el presidente nombre a un primer ministro en las próximas 48 horas», añadió en el telediario nocturno de France 2. El Elíseo confirmaba poco después que la elección del sucesor de Lecornu se produciría en un plazo máximo de 48 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  2. 2 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  3. 3 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  4. 4 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  5. 5 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  6. 6 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  7. 7

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  8. 8 «Tuvimos que evacuar a la carrera»: un restaurante asturiano de Madrid, afectado por el derrumbe del edificio
  9. 9 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  10. 10

    Quintes se movilizará contra la okupación en Granderroble

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Macron descarta un adelanto electoral y nombrará a otro primer ministro en 48 horas