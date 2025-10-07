El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sébastien Lecornu y Emmanuel Macron en una imagen de archivo antes de que el primer ministro presentara su renuncia. EFE

Crece la presión sobre Macron para que dimita y Francia recupere la estabilidad

El exprimer ministro Édouard Philippe le pide que renuncie al último año de su mandato y adelante las elecciones presidenciales a 2026

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 7 de octubre 2025, 18:55

Comenta

Las negociaciones de la «última oportunidad» en Francia empezaron este martes con el pie cruzado. Después de que el primer ministro galo, Sébastien Lecornu, hubiera ... dimitido el lunes por la mañana -horas después de desatar una ola de críticas con el anuncio de la composición de su gabinete- y el presidente, Emmanuel Macron, hubiera aceptado su renuncia, el inquilino del Elíseo le pidió por la tarde que intentara unas negociaciones 'in extremis' para formar un nuevo Gobierno y evitar un adelanto electoral. La mayor parte de la clase política se muestra escéptica ante la posibilidad de que esas conversaciones desemboquen en un acuerdo. Las sillas vacías y los anuncios de que no iban a participar en esas discusiones predominaron durante la pasada jornada, marcada asimismo por el fuego amigo contra Macron.

