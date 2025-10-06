El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los ex primeros ministros Bayrou y Lecornu, que no suman un año en el cargo entre los dos. EFE

Bayrou, Attal, Cazeneuve, Cresson... Los otros primeros ministros efímeros de Francia

Hasta siete dirigentes antes de Sébastien Lecornu duraron menos de un año al frente del Gobierno galo debido a crisis económicas, maniobras electorales o el rechazo de la oposición

María Rego

María Rego

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:14

Sébastien Lecornu ha cosechado dos récords en su corto paso por la Historia de Francia como primer ministro. El primero, el tiempo que tardó en ... dar forma a su gabinete: 25 días. El segundo, su duración en el puesto: menos de un mes. Y ambos 'logros' están conectados, porque el dirigente ha dimitido sólo unas horas después de anunciar la composición de su Gobierno, muy criticada por la oposición, que llegó a amenazar con una moción de censura con muchas opciones de salir adelante. Lecornu ha sido más rápido que otros antecesores en su cargo, cierto, pero también es verdad que la Quinta República gala, y en especial su etapa más reciente, está salpicada de mandatarios breves.

