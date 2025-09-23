El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Foto de Juan Luis Amador Matías, fallecido en Ucrania. Facebook

Muere un español en Ucrania por un dron ruso mientras rescataba heridos

Juan Luis Amador Matías, natural de Villapalacios (Albacete), participaba con el Ejército ucraniano en el momento del ataque

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:38

Un ciudadano español falleció el pasado sábado por el ataque de un dron ruso en Ucrania. Juan Luis Amador Matías, natural de Villapalacios (Albacete), participaba ... con el Ejército ucraniano en labores de «recuperación de heridos» en el frente, según confirmaba el Ayuntamiento de la localidad manchega a los medios de comunicación.

