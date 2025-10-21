Así es la prisión de La Santé donde ha ingresado Sarkozy

Una celda individual de entre 9 y 12 metros cuadrados, teléfono fijo, ducha y televisión por 14 euros al mes. Así es la celda de ... la prisión parisina La Santé en la que Nicolás Sarkozy, el expresidente de Francia ha entrado esta mañana. Allí cumplirá la pena de cinco años a la que fue condenado el pasado 25 de septiembre por la financiación irregular de la campaña en la que salió elegido jefe del Elíseo en 2007.

La Santé es una prisión histórica, de las más seguras del país, que ha albergado a otras figuras políticas como el exlíder panameño Manuel Noriega; Francesc Macià, primer presidente de la Generalitat de Cataluña; el militante izquierdista Carlos 'el Chacal'; o Jean-Luc Brunel, antiguo director de una agencia de modelos francesa acusado de suministrar menores al financiero desacreditado Jeffrey Epstein.

El edificio se encuentra en pleno centro parisino y data de mediados del siglo XIX. Inicialmente fue construido como un convento, pero durante la Revolución francesa se convirtió en prisión, donde ejecutaron mediante la guillotina a casi cuarenta reclusos. También fue escenario de la penúltima ejecución pública en Francia, realizada en 1939.

Actualmente, Sarkozy se encuentra en el pabellón de aislamiento, lo que significa que estará solo en su celda y, en las ocasiones que salga al patio a realizar actividades al aire libre, lo hará también sin compañía para evitar la interacción con los demás presos por «razones de seguridad», según informa la agencia Reuters.

El ex asesor de Sarkozy, Claude Gueant, también declarado culpable, se haya en el 'ala VIP' de la prisión, reservada para 'personas vulnerables'. Esta zona cuenta con celdas individuales, por lo que ambos evitarán compartir habitación con otras dos personas, como hacen el resto de reclusos.

Ejecuciones y guillotina

Los escasos doce metros cuadrados que Sarkozy habitará en exclusiva contendrán un baño completo -con ducha propia- y un teléfono fijo. El expresidente también tendrá la opción de pagar un extra para mejorar sus condiciones: podrá contar con un pequeño frigorífico y también una televisión por la que deberá desembolsar 14 euros mensuales.

La ubicación de la prisión, en pleno corazón de la capital gala, facilitará a los amigos y familiares visitar al expresidente, quien tendrá derecho a tres encuentros semanales, frente a la única que reciben los demás presos. Sarkozy, además, tendrá permitido recibir comidas y comprar productos para preparar su propio almuerzo en su celda.

La situación poco habitual de ver a un expresidente entre rejas, requerirá medidas de vigilancia especiales. «Su seguridad se verá reforzada, sobre todo, por su ubicación en esta unidad especial», revela Hugo Vitry, secretario local de Justicia del centro de detención preventiva de Santé, al diario 'Le Parisien'. «Al ser un recluso de alto perfil, se evaluará su comportamiento a su llegada, y el personal penitenciario mantendrá una vigilancia reforzada día y noche».

Durante su mandato, Sarkozy se refirió a los jóvenes que se amotinaban en los suburbios como «escoria» y amenazó con «limpiarlos» con manguera de agua de alta potencia. Estas declaraciones podrían comprometer la estancia del expresidente en la prisión, aunque ha declarado no tener «miedo» y aprovechar el tiempo para escribir un libro.

La cárcel de La Santé ha sido recientemente renovada y ofrece condiciones mucho mejores que otros centros penitenciarios galos, según indica el Observatorio Internacional de Prisiones. Aun así, como muchas cárceles francesas, está sobrepoblada. En agosto de este año albergaba a 1.243 reclusos cuando su capacidad máxima es de 657, según datos del Ministerio de Justicia francés.