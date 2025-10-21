Sarkozy ingresa en la prisión de La Santé por la financiación irregular de su campaña Acompañado por su mujer, Carla Bruni, ha sido aclamado a las puertas de su casa en París por decenas de simpatizantes que le han aplaudido y cantado 'La Marsellesa'

Nicolas Sarkozy ha ingresado este martes en la prision de La Santé, en París, donde permanecerá recluido después de ser condenado por la denominada 'trama ... libia', la aparente financiación de su campaña presidencial de 2007 por el régimen de Muamar Gadaffi. En su camino a la cárcel, al expresidente galo le acompaña su mujer, Carla Bruni. Inmediatamente después de ingresar en la cárcel, con una condena impuesta de cinco años, sus abogados iniciarán el recurso para pedir su salida provisional. Sarkozy ha recurrido la sentencia.

Varias docenas de personas se han reunido delante de su casa, en el distriro 16 de París, para apoyat al primer expresidente de la República que ingresa en la cárcel. Numerosos periodistas siguen al veterano político, que con semblante serio y sin su acostumbrado traje oscuro, ha salido de su domicilio de la mano de su mujer. Un momento emotivo ha sido cuando sus seguidores han roto en aplausos después de cantar 'La Marsellesa'. Algunos de ellos, con lágrimas en los ojos, han denunciado que Sarkozy ha sido víctima de un «juicio político» mientras otros lo han calificado como «el mejor presidente» que ha tenido Francia. Fue el inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012.

