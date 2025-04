EE UU, el Reino Unido, Francia y Alemania dan la espantada y plantan a Ucrania en la cumbre de Londres

Las esperanzas de avanzar en un alto el fuego para Ucrania han colapsado repentinamente este miércoles después de que los interlocutores estadounidenses y europeos dejasen ... solos a los enviados ucranianos en la minicumbre fijada en Londres. La suspensión sigue al anuncio del presidente Volodímir Zelenski de que no habrá cesión de territorios a Rusia.

La primera consecuencia de la fractura es que deja en el aire la continuidad de cualquier negociación con Rusia, más todavía después de que Donald Trump anunciara la posible salida de EE UU del proceso de paz si no había resultados inmediatos. Otra consecuencia es que se demuestra una vez más la fragilidad europea en todo este asunto. Los ministros de Exteriores del Reino Unido, Francia y Alemania se retiraron de la minicumbre nada más conocer que el secretario de Estado norteamericano no acudiría.

La ruptura comenzó a fraguarse en la noche del martes, cuando el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró en un discurso en su país que no admitirá la anexión de Crimea a Rusia ni renunciará a que Ucrania ingrese algún día en la OTAN. Manifestó, en cambio, que su asesor principal, además de los ministros de Exteriores y Defensa, viajarían a Londres con el espíritu abierto a acordar una tregua «incondicional» con Rusia.

Los principales emisarios estadounidenses, Marco Rubio y Steve Witkoff, fueron informados de que la misión ucraniana quería centrar la conversación en esta tregua de treinta días y no en las condiciones que EE UU ha planteado para abrir una negociación estable. Ante esa situación, decidieron suspender su viaje e informaron al ministro de Exteriores británico, David Lammy. Entre Rubio y Lammy acordaron que debían darse un tiempo para que los equipos técnicos limen asperezas y profundicen en un posible acuerdo antes de volver a convocar un encuentro de alto nivel.

Retiradas en masa

La impresión de que algo iba mal surgió horas más tarde cuando los dos jefes de diplomacia difundieron sendos mensajes eufemísticos. El de Rubio precisaba: «Nuestro equipo espera con interés mantener reuniones técnicas importantes y de gran calidad con sus homólogos ucranianos y británicos». Lammy, por su parte, escribió en las redes sociales: «Las conversaciones continúan a buen ritmo y los funcionarios se reunirán mañana en Londres. Este es un momento crítico para la seguridad de Ucrania, Gran Bretaña y la región euroatlántica». El ministro británico obvió que en esa reunión solo participarían diplomáticos de rango medio sin ninún tipo de capacidad decisoria. Rubio, por su parte, tampoco dejó entrever que pasarán meses antes de otra cumbre,

La estrategia de Kiev consiste en establecer primero un alto el fuego, a partir del cual comenzar a negociar las bases de la paz. Sin embargo, colisiona con el planteamiento de Estados Unidos, que la semana pasada presentó en París a sus interlocutores ucranianos, franceses, británicos y alemanes un documento de partida propio.

En él se fijan siete puntos y el compromiso de que Kiev rechace su entrada en la Alianza Atlántica mientras Washington reconocería por primera vez en la historia que Crimea, invadida por Rusia en 2014, pertenece a este último país. También la Casa Blanca haría los correspondientes esfuerzos para levantar sanciones económicas a Moscú. A cambio, el Kremlin detendría la invasión y se´ quedaría con los terrenos que ha conquistado ya en cuatro regiones del país vecino.

El Departamento de Estado anunció que Marco Rubio no asistiría este miércoles a la cumbre por «problemas logísticos». El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, disculpó también su participación, aunque de aquí al domingo viajará a Moscú para entrevistarse con el presidente Vladímir Putin.

El desmoronamiento de esta minicumbre resulta ináudita pero posiblemente no inesperada. Desde el final de la reunión de París, el pasado viernes, existía la práctica certeza de que Rubio no iría a Londres. Y desde este lunes se rumoreaba que Witkoff tampoo lo haría, dejando el peso de la expedición en Keith Kellog, el milira retirado y tercer emisario de la Casa Blanca en el conflicto ucraniano.

Expectativas frustradas

Pese a la imagen de cordialidad que los principales interlocutores quieren trasladar a la opinión pública, no todo parece un camino de rosas en el seno de esta particular coalición. El equipo británico ya había mostrado su malestar por la manera en la que el secretario de Estado de EE UU manejaba la situación y presionaba a los ucranianos para aceptar el acuerdo que les había presentado. El vicepresidente, JD Vance, ha reaccionado este mismo miércoles asegurando en tono desafiante que Kiev acabará cediendo los territorios en litigio. «Es hora de que digan que sí o que Estados Unidos se retire de este proceso», ha dicho desde India. No es descartable que Rubio hubiera preferido colocarse la venda antes que la herida y evitado su presencia en la capital británica ante una reunión cuyo fracaso parecía cantado.

El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, ha optado por reunirse por separado con su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, mientras otros diplomáticos y funcionarios de nivel medio del Reino Unido, Francia, Alemania, Ucrania y Estados Unidos celebran reuniones técnicas y disimulan la espantada de sus jefes.

Occidente había depositado unas expectativas muy altas en esta minicumbre, de la que se esperaba el surgimiento de un consenso de base. Tal acuerdo debía haber sido trasladado por Witkoff a Moscú para comenzar así una negociación de paz. El anuncio, en vísperas del encuentro, por parte del jefe delKremlin de que estaba dispuesto a congelar sus avances militares en la línea del frente parecía albergar una predisposición que hasta ahora Moscú no había mostrado. Y la decisión de Zelenski de abrirse a un alto el fuego incondicional ofrecía la sensación de ser una óptima declaración de intenciones.

Nada de eso ha ocurrido. Y Rusia ha aprovechado el momento para marcar distancias una vez más. El portavoz del Kremlin, Dmitri Péskov, ha advertido que todavía «existen mucho matices en torno al acuerdo que deben resolverse» y luego ha calificado de «noticia falsa» que Putin haya acordado congelar la línea del frente, un juego de afirmaciones y desmentidos que no es nava nuevo por parte de Rusia desde que el 15 de marzo comenzó a dialogar con Estados Unidos ,