El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del funicular. Reuters

Tres muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa

Otra veintena de personas ha resultado heridas

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:19

Tres personas han muerto después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en la capital de Portugal, Lisboa. El suceso ... ha dejado también al menos una veintena de heridos, nueve de ellas se encuentran en estado grave y han sido trasladadas al Hospital San José de la capital portuguesa, según publica la cadena CNN lusa. La mayoría de las víctimas de la tragedia son turistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  3. 3

    Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón
  4. 4

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  5. 5

    El plan de Perlora cifra su capacidad máxima de alojamiento en 600 plazas
  6. 6 Dos identificados en el Hípico de Gijón por pedir dinero para una falsa asociación de invidentes
  7. 7 El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años
  8. 8 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  9. 9 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: «¡Por fin lo logramos!»
  10. 10 El Real Oviedo expedienta a Hassan por su enfrentamiento verbal con Paunovic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Tres muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa

Tres muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa