Raquel Martí posa antes de la entrevista. Luis Ángel Gómez

Raquel Martí | Directora Ejecutiva de UNRWA España

«La desaparición de Hamás sería una gran noticia para el pueblo palestino»

La agencia de la ONU para Palestina defiende su papel en Gaza y espera poder canalizar una ayuda vital para detener la hambruna

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:06

Comenta

Después de dos años de guerra que han dejado 68.000 palestinos muertos en Gaza, la aceptación del plan de paz propuesto por Donald Trump ... ha dado un vuelco al conflicto más enquistado de Oriente Medio. Cuando parecía que Israel se disponía a arrasar por completo la Franja y que Hamás se había resignado a morir matando, las armas han callado para dejar espacio a la diplomacia. Se entreabre ahora una ventana de esperanza que las organizaciones humanitarias esperan aprovechar para hacer llegar la ayuda humanitaria que los gazatíes necesitan desesperadamente para atajar la hambruna que ha acabado ya con la vida de varios cientos.

