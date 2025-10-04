El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor, en el centro, en Ciudad de Gaza. Fuerzas de Defensa de Israel

Israel anuncia el fin de los bombardeos en Gaza

El ejército detiene la ofensiva y mantendrá únicamente las operaciones defensivas mientras el Gobierno se prepara para «la fase uno» del plan de paz consistente en liberar a los rehenes

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:09

Las bombas callarán en Gaza por primera vez desde que colapsó el alto el fuego en marzo. Israel anuncia este sábado que detiene los bombardeos « ... para implementar la fase 1 del plan de Donald Trump y liberar a los rehenes».

