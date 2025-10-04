Líderes mundiales instan a aprovechar esta «oportunidad para la paz»

Buena parte de los principales líderes mundiales, incluidos los representantes de países árabes, celebraron la decisión de Hamás de aceptar el plan de paz para ... Gaza propuesto por Donald Trump y liberar a los rehenes israelíes aún en su poder. El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió «a todas las partes aprovechar la oportunidad para poner fin a un conflicto trágico». Los mandatarios europeos se ofrecieron para apoyar la negociación en busca de un alto el fuego definitivo. Y tanto Catar como Egipto, que han actuado como mediadores, confían en una «segura y rápida» liberación de los cautivos y en el final del «derramamiento de sangre de los palestinos».

El otro mediador, Trump, ha recibido elogios desde Europa. «La disposición de Hamás a liberar rehenes y a dialogar sobre la base de la reciente propuesta del presidente de Estados Unidos es alentadora. La solución está al alcance», destacó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También el primer ministro británico, Keir Starmer, instó a trabajar de forma conjunta por la paz. «Ahora existe una oportunidad para poner fin a los combates, para que los rehenes regresen a casa y para que la ayuda humanitaria llegue a quienes tan desesperadamente la necesitan. Hacemos un llamado a todas las partes para implementar el acuerdo sin demora».

En ese proceso hacia el acuerdo, Francia se muestra dispuesta a colaborar. «Nuestro país desempeñará plenamente su papel en el marco de sus esfuerzos en Naciones Unidas, junto a Estados Unidos, israelíes y palestinos, y todos sus socios internacionales», se comprometió el presidente galo, Emmanuel Macron.

Von der Leyen: «La disposición de Hamás a liberar a los rehenes y a dialogar sobre la base del plan de Trump es alentadora»

También Italia, en palabras de su primera ministra, Giorgia Meloni, está «dispuesta a hacer su parte». En la misma línea se manifestó el Gobierno alemán. «Los rehenes deben ser liberados. Hamás debe desarmarse. Los combates deben cesar de inmediato. Todo esto tiene que suceder con urgencia. Después de casi dos años, esta es la mejor oportunidad para la paz», subrayó el canciller de Alemania, Friedrich Merz.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Luis Albares, reclamó «un alto el fuego inmediato, la entrada de alimentos y ayuda humanitaria y la liberación de los rehenes». Y recordó que todavía «no es un paso definitivo; aún existen muchos obstáculos. Esta organización fundamentalista (Hamás) debe ser desarmada. Queremos que el ejército israelí cese definitivamente todas las acciones militares contra el grupo. Lo que traerá la paz al pueblo palestino, al pueblo de Israel, es la existencia de un Estado palestino realista y viable», defendió.

Desde una situación más cercana a Gaza, países como Turquía, Catar y Egipto aplaudieron la respuesta de Hamás al plan de Trump para acabar con la invasión israelí de la Franja. «Es un paso constructivo y significativo hacia el logro de una paz duradera», recalcó el presidente turco, Recep Tayyp Erdogan, que siempre ha sido muy crítico con la ofensiva militar israelí. «Hay que adoptar sin demora todas las medidas para garantizar el suministro de ayuda humanitaria a Gaza porque este genocidio, esta imagen vergonzosa que ha herido profundamente la conciencia mundial, debe llegar ahora a su fin», agregó.

A favor del Estado palestino

El Ministerio de Exteriores de Egipto difundió un comunicado para recordar que el final de este conflicto «allanará las aspiraciones del pueblo palestino para tener un Estado». Las autoridades de Catar, que han sido un actor clave para el acuerdo, mostraron su agradecimiento a Trump por un plan que «facilitará el camino para una nueva etapa hacia la paz en el marco de un horizonte político que conduzca a la solución de los dos Estados».

Desde India, su primer ministro, Narendra Modi, aplaudió «el liderazgo de Trump». También los gobiernos de Australia, Canadá y Sudáfrica «apoyarán» los esfuerzos para cerrar el conflicto.