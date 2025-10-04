El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Efe

Líderes mundiales instan a aprovechar esta «oportunidad para la paz»

Los principales países europeos elogian el plan de Trump y se ofrecen para apoyar el proceso que libere a los rehenes y logre el alto del fuego

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:59

Comenta

Buena parte de los principales líderes mundiales, incluidos los representantes de países árabes, celebraron la decisión de Hamás de aceptar el plan de paz para ... Gaza propuesto por Donald Trump y liberar a los rehenes israelíes aún en su poder. El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió «a todas las partes aprovechar la oportunidad para poner fin a un conflicto trágico». Los mandatarios europeos se ofrecieron para apoyar la negociación en busca de un alto el fuego definitivo. Y tanto Catar como Egipto, que han actuado como mediadores, confían en una «segura y rápida» liberación de los cautivos y en el final del «derramamiento de sangre de los palestinos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer de avanzada edad que quedó atrapada por las llamas en el incendio de Cangas del Narcea
  2. 2 Espectacular puesta de sol naranja sobre Gijón
  3. 3 El hombre que decapitó a su padre en Ribera de Arriba y lanzó su cabeza a los coches será juzgado por un jurado popular
  4. 4

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  5. 5 Asturias vuelve a celebrar un premio de la Lotería Nacional
  6. 6 Un hostelero avilesino se hace con la cafetería del Complejo Deportivo Avilés
  7. 7 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  8. 8 El brutal vídeo de un encierro en Valladolid: atropella a una vaquilla con un quad
  9. 9 Cancelado un vuelo de Asturias a Madrid por «un problema técnico»
  10. 10

    Israel y Hamás comenzarán a negociar este domingo en Egipto la liberación de los rehenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Líderes mundiales instan a aprovechar esta «oportunidad para la paz»

Líderes mundiales instan a aprovechar esta «oportunidad para la paz»