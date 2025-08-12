El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jóvenes gazatíes con unas latas de comida en un centro de reparto. Reuters

Israel niega la hambruna en Gaza pese a las imágenes de niños desnutridos y dice que es una campaña «engañosa» de Hamás

La UE y países como Canadá, Suiza, Australia y Japón reclaman medidas «urgentes» ante la catástrofe humanitaria en la Franja

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 12 de agosto 2025, 20:59

Las carreteras que llevan hasta los puntos de reparto de la escasa comida que hay en Gaza han sido bautizadas como los 'caminos de la ... muerte'. O no vas y te mueres de hambre o vas y te arriesgas a recibir un disparo israelí. Las imágenes de niños desnutridos han conmocionado al mundo. Según el ministerio de Salud de la Franja, han fallecido de inanición 227 personas, incluidos 103 menores. Naciones Unidas estima que más del 80% de la población no dispone apenas de alimentos, lo que les obliga a recurrir incluso a pienso para animales. El Gobierno de Israel lo niega. No hay, dice, «desnutrición generalizada» y asegura en un informe elaborado por el ejército que son «datos inflados» por Hamás dentro de una «campaña orquestada» y «engañosa».

