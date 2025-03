La Justicia israelí se enfrenta a Netanyahu y suspende el cese del jefe de Inteligencia

El Gobierno de Israel ha aprobado por unanimidad en la madrugada de este viernes la destitución del jefe del Servicio de Inteligencia, Ronen Bar, según ... ha comunicado la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu. Una controvertida decisión criticada por la oposición y parte de la ciudadanía, que muchos consideran un castigo por la investigación del Shin Bet que reveló una presunta trama de corrupción entre el Ejecutivo hebreo, Qatar y Hamás. Y tras los recursos presentados por los partidos contrarios al Gabinete, el Tribunal Supremo ha paralizado de forma temporal el cese, hasta que la corte revise los escritos de alegación contra el despido. El fallo judicial se podría alargar hasta el 8 de abril.

Las formaciones han argumentado que esta medida supone un «grave conflicto de intereses» para Netanyahu dado que Bar se encontraba al frente de la investigación de los fallos de seguridad durante los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por Hamás. Recientemente, el Shin Bet había advertido de la «responsabilidad» de la cúpula política del país en los citados atentados. Cientos de personas han protestado en las calles contra el cese del jefe de Inteligencia frente a la sede el Ejecutivo.

Netanyahu justificó ante su Gobierno, en una reunión que arrancó la noche del jueves, que había perdido la fe en Bar después de los atentados del 7 de octubre, según ha revelado el diario 'The Times of Israel'. El primer ministro lo considera «blando» y cree que «no es la persona adecuada para rehabilitar la organización». «Llevo muchos años gestionando negociaciones diplomáticas. Su enfoque era débil y no lo bastante agresivo».

Protestas en las calles de Jerusalén contra la destitución de Ronen Bar. AFP

Además, añadió que desde que sustituyó en el equipo negociador al jefe de Inteligencia por otro alto funcionario del Shin Bet, «las filtraciones han disminuido drásticamente, y gracias a unas negociaciones muy fructíferas» han «conseguido devolver a los rehenes». Con todo, cabe recordar que el acuerdo de alto el fuego con Hamás, actualmente roto, se firmó en enero, semanas antes de que Netanyahu apartara a Bar de las negociaciones, y desde entonces no se ha logrado la liberación de más secuestrados.

Se trata de la primera vez en la historia del país que se despide al jefe de los servicios de Inteligencia. El tiempo de Bar al frente del organismo terminará el 10 de abril o «cuando se nombre un director permanente», «lo que ocurra primero».

Amenazas de anexión de Gaza

Por su parte, el ministro de Defensa hebreo, Israel Katz, amenaza con anexionar partes de la Franja si Hamás no libera al resto de cautivos que todavía permanecen en territorio palestino. «He ordenado al ejército que se apodere de más territorios en Gaza. Cuanto más se niegue Hamás a liberar a los rehenes, más territorio perderá, que será anexado por Israel», ha advertido Katz en un comunicado. En la misma línea, ha presionado al grupo islamista con la ampliación de las áreas de amortiguamiento alrededor del enclave «para proteger a las zonas de población civil» mediante una «ocupación israelí permanente».

De la misma forma, Katz ha hecho hincapié en que «Israel continuará la operación 'Fuerza y Espada' -lanzada el martes y que incluye bombardeos y operaciones terrestres en Gaza- con creciente intensidad hasta que los secuestrados sean liberados por Hamás».