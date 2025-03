Un empleado de la ONU muere en un ataque contra sus instalaciones en Gaza

Un empleado de Naciones Unidas ha fallecido hoy en el bombardeo contra un edificio de Deir al Balah en el que se alojaba personal de ... UNOPS. Diferentes fuentes señalan que otra persona ha muerto en el bombardeo, pero aún no se ha confirmado. «El ataque se ha producido hacia las 11:30 de la mañana y se suma a los que ayer ya causaron daños en las instalaciones, cuya ubicación había sido comunicada a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que sabían bien dónde se encontraban y quienes trabajaban en su interior», ha explicado UNOPS durante una rueda de prensa en la que ha subrayado que, además, el edificio se encontraba aislado, sin otros a su alrededor. «También hay al menos cinco víctimas más, varias de ellas con heridas muy graves», añade. Algunos han perdido la vista o extremidades.

«Lo que sabemos hasta el momento es que se lanzó o disparó una munición explosiva contra la infraestructura y esta detonó dentro del edificio. Desconocemos en este momento de qué tipo se trata (lanzamiento aéreo, artillería, cohete)», añade la ONU, descartando que la explosión se debiese a las operaciones de desminado que lleva a cabo UNOPS.

«Esto no fue un accidente, fue un incidente. Lo que está sucediendo en Gaza es inadmisible», ha afirmado el director ejecutivo de UNOPS, Jorge Moreira da Silva, que se ha mostrado «conmocionado y devastado por esta trágica noticia» y que recuerda que «los trabajadores y las instalaciones de la ONU nunca deberían ser objeto de ataques». No obstante, la ONU aún no señala quienes pueden ser los culpables del ataque y se limita a pedir «que se reanude el alto el fuego, que se restablezca la asistencia humanitaria sin trabas y que los rehenes restantes sean liberados incondicionalmente». Una investigación en curso arrojará más datos «en las próximas horas o en los próximos días».

Escalada militar

Ante las denuncias sobre el ataque contra el edificio de la ONU, el Ejército de Israel se ha distanciado de las acusaciones y ha afirmado que «las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no atacaron una sede de Naciones Unidas en Deir al Balá» y ha pedido a los medios de comunicación a través de un mensaje publicado en la red social X, «que tengan cautela con los informes no verificados».

Por su parte, las autoridades gazatíes sí que han condenado el bombardeo, y no han dudado en acusar a Israel de «cometer un crimen horrible al atacar a personal de Naciones Unidas en la Franja de Gaza». Exigen que se lleve a cabo una investigación internacional para esclarecer los hechos.

Hamás ha enmarcado el ataque «en el contexto de la política sistemática de la ocupación de atacar a civiles y trabajadores humanitarios para aterrorizarlos y disuadirlos de cumplir su labor humanitaria con el pueblo, ahondando la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza». No en vano, esta operación se enmarca en la escalada bélica que Israel arrancó ayer, saltándose la tregua pactada el pasado 19 de enero y dejando más de 400 muertos.

Aunque las operaciones militares de hoy no han sido tan intensas, Hamás afirma que al menos 13 personas han fallecido en los bombardeos que, según Israel, solo buscan destruir objetivos terroristas. No en vano, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha afirmado que «Israel no pone a la población civil en la diana» y que, por eso, advierte de las zonas en las que se van a producir ataques para que la gente pueda buscar refugio en otras que sean seguras. «Los civiles no se deben mezclar con los terroristas», ha señalado en un comunicado grabado en vídeo.

Vuelta al combate por tierra

En cualquier caso, las fuerzas hebreas han anunciado que el castigo a Hamás no es exclusivamente aéreo y que hoy han retomado las operaciones por tierra. El objetivo ha sido tomar el control del corredor de Netzarim, que divide la Franja en dos. Según las FDI, estas maniobras están destinadas a crear una zona de amortiguación parcial entre el norte y el sur del enclave. Tel Aviv reanuda así unos combates cuerpo a cuerpo que parecían ya cosa del pasado, y que hacen peligrar la vida de los 24 rehenes vivos que Hamás todavía tiene en su poder.

Precisamente, eso es lo que ha provocado que sus allegados hayan reiniciado las protestas contra el Gobierno. El martes por la noche, decenas de miles de israelíes salieron a las calles para manifestarse contra el reinicio de las hostilidades y hoy se han vuelto a producir protestas. «Esta ya no es una guerra por algo importante, sino por la supervivencia de este gobierno y de Benjamin Netanyahu», denunciaba uno de los manifestantes, Koren Offer.