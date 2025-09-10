Los periodistas asturianos, contra la masacre de Gaza «No podemos permitir que el silencio y la impunidad prevalezcan durante más tiempo», afirman en Oviedo tras condenar también el asesinato de 250 compañeros en el ejercicio de su labor

Elena Rodríguez Gijón Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:14 Comenta Compartir

Más de 200 periodistas asesinados en Gaza y en una pancarta, sus fotos, con sus nombres. Los profesionales de la comunicación asturianos salieron este miércoles a la calle para alzar la voz. Por la masacre de Gaza, pero también para condenar «la represión» que está ejerciendo el Gobierno de Israel sobre los informadores para contar la verdad. La manifestación (organizada por el Colegio de Periodistas de Asturias, la Asociación de la Prensa de Oviedo y la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos) reunió en la plaza de la Escandalera de Oviedo a reporteros y fotógrafos, que denunciaron «las bombardeos indiscriminados» de Israel sobre Gaza, un territorio que se ha vuelto «inhabitable», con «decenas de miles de muertes civiles, el desplazamiento forzoso de millones de personas y un bloqueo salvaje que ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes».

La protesta -en la que se desplegaron banderas palestinas y carteles recordando la orden emitida por la Corte Penal Internacional de busca y captura del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y contra la humanidad- también tenía el objetivo de poner el foco en «los 250 periodistas asesinados en Gaza». Muchos de ellos, como recordaron, «en ataques directos». De hecho, el bombardeo de un hospital en agosto, que mató a cinco reporteros, «es solo un ejemplo de ello de esta violencia sistemática contra quienes documentar la verdad». Y manifestaron alto y claro: «No son accidentes, son un intento de silenciar la libertad de prensa y la libertad de información, pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática» .

Los profesionales de la información quisieron constatar que «prohibiendo el acceso a periodistas y fotógrafos en Gaza, destruyendo medios palestinos y promoviendo la censura», el gobierno israelí «orquesta un apagón informativo que viola las condiciones internacionales». Desde Asturias, «inspirados por el compromiso con la verdad», quisieron condenar «esta represión» y exigir que «se proteja a los profesionales de la información que trabajan sobre el terreno».

También hicieron un llamamiento a la comunidad internacional a la que urgen a actuar, demandando «un alto al fuego inmediato, investigaciones independientes sobre los crímenes contra periodistas, fotógrafos y civiles, y el libre acceso a la prensa de Gaza». Porque, como dijeron, «no podemos permitir que el silencio y la impunidad prevalezcan durante más tiempo».

En la manifestación estaba presente también el fotoperiodista y Premio Pulitzer Manu Brabo, quien invitó a sus compañeros a hacer «un ejercicio de reflexión que sirva para ejercer nuestro oficio de una manera más honesta, más crítica y más valiente».