El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani, al recibir al presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed. AFP

El bombardeo de Israel en Qatar provoca la desconfianza del Golfo con Trump

El ataque en Doha contra la cúpula de Hamás deja en evidencia a Washington tras haber ofrecido garantías a su aliado de que algo así no ocurriría

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:35

Los países del Golfo cerraron filas en torno a Qatar tras el bombardeo de Israel del martes contra la cúpula política de Hamás. Mohammed bin ... Zayed, presidente de Emiratos Árabes Unidos, viajó a Doha para mostrar su solidaridad y en las próximas horas está prevista la llegada de Mohamed Bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí. Emiratíes, saudíes y cataríes recibieron la visita de Donald Trump en mayo, firmaron contratos multimillonarios con Estados Unidos y ahora miran con recelo a la Casa Blanca porque ha sido incapaz de controlar a Benjamín Netanyahu, sin problemas para bombardear a un firme aliado de Washington que tenía garantías de que esto no ocurriría. La sensación de seguridad que les otorgaba la estrecha relación con Washington ha sufrido un severo revés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Descarrila un tren de Feve en Gijón al arrollar a una vaca preñada
  3. 3 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  4. 4 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  5. 5 Un jurado popular juzgará a las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias
  6. 6

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  7. 7 Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...
  8. 8 Fallece a los 72 años el arquitecto asturiano Juan José Braña Díaz
  9. 9 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  10. 10 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El bombardeo de Israel en Qatar provoca la desconfianza del Golfo con Trump

El bombardeo de Israel en Qatar provoca la desconfianza del Golfo con Trump