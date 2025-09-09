El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una humareda surge del lugar donde se ha producido el bombardeo en Qatar Reuters

Israel intenta asesinar a la cúpula de Hamás en Qatar cuando negoaciaba la última propuesta de Trump

Un mediador catarí acusa al Gobierno hebreo de «socavar la esperanza de paz» con la operación 'Cumbre de fuego«, que ha causado la muerte a un número indeterminado de líderes de la organización islamista

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Martes, 9 de septiembre 2025, 16:17

Israel extiende su pulso contra Hamás a Qatar, donde ha lanzado un «ataque preciso» contra la cúpula política del grupo islamista en el exilio. El ... ejército ha confirmado una operación contra unos líderes a quienes acusa de «dirigir las operaciones terroristas, ser directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y manejar la guerra contra Israel» desde su cuartel general en Doha. Los dos grandes dirigentes alcanzados en el ataque fueron Khalil Al Khaya y Zafer Jabarin, responsables del equipo negociador, que estarían discutiendo la última propuesta enviada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para alcanzar un acuerdo integral en Gaza, recogió la prensa árabe.

