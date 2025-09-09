El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Israel ordena la evacuación total e inmediata de toda la Ciudad de Gaza ante su nueva ofensiva

La operación militar para tomar el control mayor centro urbano del territorio ha generado alarma internacional

I.Juez

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:54

El ejército israelí ordenó este martes la evacuación de los residentes de todos los barrios de Ciudad de Gaza, «desde la Ciudad Vieja y Tuffah ... en el este hasta el mar en el oeste», ante una nueva ofensiva para tomar el mayor centro urbano del enclave, como parte de una toma de control planificada que ha generado la alarma internacional sobre el futuro de todo el territorio. Los mandos hebreos han confirmado que sus tropas actuarán con la «mayor contundencia» en la operación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  2. 2 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  3. 3

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  4. 4 Fallece la médica Marilis García-Alcalde, pionera en la atención a pacientes con VIH en Asturias
  5. 5

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  6. 6 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  7. 7

    Sonia García de la Cruz, jefa de la UDEV de la Comisaría de Gijón: «Investigar sin empatía es imposible y además es útil como herramienta»
  8. 8 Afronta dos años de cárcel por una agresión racista en una panadería de Gijón
  9. 9 La ciudad deportiva del Real Oviedo avanza con paso firme
  10. 10 Emoción y reivindicación en la entrega de las Medallas de Asturias 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Israel ordena la evacuación total e inmediata de toda la Ciudad de Gaza ante su nueva ofensiva

Israel ordena la evacuación total e inmediata de toda la Ciudad de Gaza ante su nueva ofensiva