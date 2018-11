Lotería de Navidad: Noelia, de 'OT 2018', confiesa lo que haría si le tocase el Gordo La última actuación de Noelia en 'OT 2018' fue muy aplaudida. / Instagram de Noelia La concursante salió de la Academia por decisión del público tras ser nominada junto a Marilia CARLA COALLA Lunes, 26 noviembre 2018, 19:56

Noelia, de 'OT 2018' , se ha convertido en una de las concursantes más controvertidas de la presente edición. La joven no ha parado de generar contenido desde que salió de la Academia, ya que sus declaraciones sobre Operación Triunfo no han dejado a nadie indiferente. Con los ojos llenos de lágrimas y una actuación que queda para el recuerdo, Noelia tuvo que abandonar la Academia frente a una Marilia imponente que cayó el pasado miércoles contra Marta. Cada vez son menos los concursantes que siguen adelante y cada vez son mejores las voces que se quedan atrás.

La cuestión es que incluso los participantes de 'OT 2018' fantasean con la idea de que les pueda tocar el premio más ansiado de la Lotería de Navidad, el Gordo, lo que nos ha dejado las últimas suculentas declaraciones de Noelia. La joven ha asegurado que si le tocase el gran premio se iría a «Disneyland Paris», aunque la malagueña ha confesado que son sus padres los que compran la lotería en su casa.

Noelia no ha dejado de contar a sus fans que sus números de la suerte son «el dos y el once» y que le encantaría conocer a los personajes de Disney porque es la ilusión de su vida, «que no he ido nunca». Además, ha desvelado que los sueños de su madre, si le tocase la Lotería de Navidad, son muy diferentes: «Mi madre siempre dice que si le tocase la lotería ella quiere una casa en el campo para disfrutar de un entorno tranquilo».