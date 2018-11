Lotería de Navidad: ¿Cuáles son las terminaciones más premiadas de la historia? Un grupo de premiados celebra su décimo. / E.C. Si lo tuyo es apostar por números 'de la suerte', presta atención a los números que más premios tienen en su haber CARLA COALLA Viernes, 30 noviembre 2018, 17:35

Aunque no hay ciencia que determine que un número tiene más posibilidades de salir premiado que otro, y a pesar de que las probabilidades de que te toque la Lotería de Navidad no son nada favorables para los compradores, lo cierto es que hay algunos números que, históricamente, han gozado de más fortuna que otros. En concreto el 5, es el número que más veces ha sido cantado en última posición por los niños de San Ildefonso, aunque no ha tenido tanta suerte el 25, al que no se le conoce Gordo. Echamos la vista atrás y analizamos el número de veces que cada una de las terminaciones han terminado con el gran premio del Sorteo Extraordinario, cuatro millones de euros a la serie (400.000 euros al décimo):

0: 21 veces.

1: 8 veces.

2: 13 veces.

3: 21 veces.

4: 27 veces.

5: 32 veces.

6: 27 veces.

7: 20 veces.

8: 23 veces.

9: 16 veces.

De modo que si eres de esos que cree en las estadísticas por encima de cualquier otra cosa, en lo que respecta al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, cuya próxima celebración será el 22 de diciembre de 2018, no hay ninguna duda: Apostar al '5' es apostar a caballo ganador.