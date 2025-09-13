El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La señal P-33 avisa de la llegada de un tramo con pérdida notable de visibilidad. Freepik

El importante aviso de la DGT: cambia una de señal fundamental para evitar accidentes

La modificación del Reglamento General de Circulación que actualiza el sistema de señalización vial entró en vigor en julio

P. Á.

Gijón

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:32

Las señales de tráfico se actualizan con cierta periodicidad con el objetivo de transmitir su significado de la forma más clara posible. Es por ello que la señal P-33, una de las más repetidas a lo largo de toda la red de carreteras del país, ha sufrido cambios. Esta señal alerta a los conductores del peligro por la proximidad de un tramo en el que frecuentemente la circulación se ve dificultada por una pérdida notable de visibilidad debida a niebla, lluvia, nieve, humos, etc.

A la izquierda, la señal P-33 antigua y a la derecha, la versión actual que ya puede verse en algunas carreteras.

La versión anterior mostraba un vehículo con unos copos alrededor, mientras que la actual muestra más claramente los problemas de visibilidad ya que cubre parcialmente el turismo con unas líneas que simulan ser niebla.

Nuevas señales

El pasado mes de julio entró en vigor la modificación del Reglamento General de Circulación que actualiza el sistema de señalización vial. Las nuevas señales de tráfico que recoge este documento reflejan los cambios sociales, tecnológicos y de movilidad experimentados en las últimas dos décadas y con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la eficacia en la gestión del tráfico.

