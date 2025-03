¿Sabes circular correctamente por una rotonda? Estos son los tres errores más comunes

el comercio Miércoles, 9 de septiembre 2020, 15:58 Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico (DGT) continúa recalcando uno de los problemas más habituales entre los conductores: las glorietas y rotondas. Y es que aunque la gran mayoría cree saber conducir de forma correcta por una rotonda, la realidad es que no siempre es así y en las peores ocasiones esos errores pueden acabar en accidente.

Precisamente haciendo referencia a la correcta y segura circulación por las glorietas, Tráfico ha publicado un vídeo demostrativo muy sencillo de cómo se debe circular ellas, donde también nos han recordado los tres de los errores más comunes.

Primer error: No respetar la prioridad de los vehículos que ya circulan por ella. Esta sin duda es una de las normas más básicas, pero también una de las más importantes para evitar sustos al volante. Aquellos que circulen por el interior de la rotonda tienen preferencia sobre los conductores que pretenden acceder a la misma, los cuales siempre tendrán que respetar el ceda el paso.

Segundo error: Salir desde el carril interior. Para salir de una rotonda solo podremos hacerlo si nos encontramos en el carril derecho (en el exterior). Esto quiere decir que si nos encontramos en el carril interior y queremos salir, primero tendremos que pasarnos al carril exterior y después señalizar para salir de la glorieta en la salida correspondiente. Si salimos directamente desde el interior, podremos generar situaciones peligrosas y lamentablemente bastante habituales, con el resto de conductores.

En el caso de que necesitemos hacer un cambio de sentido, debemos hacerlo por el carril interior y después colocarnos poco a poco hacia el carril de la derecha para después salir. Si en cambio queremos salir en la primera salida o seguir recto, tendremos que ir por el carril derecho de la rotonda.

Tercer error: No señalizar. Este es otro de los puntos más conflictivos de la conducción y uno de los más comunes y peligrosos, ya que los vehículos que no señalizan sus maniobras dentro de las rotondas puedes provocar facilmente situaciones de peligro con el resto de conductores. Y esto no solo quiere decir señalizar con el intermitente derecho si vamos a tomar la siguiente salida, sino también indicar con el intermitente izquierdo si vamos a recorrer más de la mitad de la rotonda.