Kia inicia la producción del EV4 Kia ha comenzado a producir vehículos eléctricos por primera vez en su planta de Eslovaquia. La variente de 5 puertas del EV4 será el primer vehículo totalmente eléctrico de la marca que se fabricará en Europa.

Juan Carlos Grande Oviedo Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Kia EV4 de cinco puertas es el primer vehículo totalmente eléctrico de la marca que se fabrica en Europa. Para ello, Kia ha llevado a cabo una profunda modernización de las líneas de producción de su única planta europea, situada en Eslovaquia. Esto supone un gran paso adelante en la estrategia de electrificación de Kia para Europa.

Concebida específicamente para el mercado europeo, esta variante del EV4 se fabricará exclusivamente en las instalaciones de Kia AutoLand Slovakia.

«El inicio de la producción del EV4 es un hito muy importante para nosotros. Demuestra la capacidad técnica y la flexibilidad de nuestras operaciones en Europa», afirmó Marc Hedrich, Presidente y Director General de Kia Europe. «A partir del 20 de agosto, Eslovaquia fabricará coches totalmente eléctricos junto con modelos con sistemas de propulsión híbridos y de combustión interna. Gracias a la ampliación de nuestra capacidad de producción, apoyaremos aún más nuestra diversa base de clientes europeos».

«Llevamos mucho tiempo preparándonos para el lanzamiento de la producción del EV4», afirmó Tomáš Potoček, portavoz de Kia Slovakia. «Gracias a la combinación de una tecnología de fabricación avanzada y la dedicación de nuestra cualificada plantilla, hemos iniciado con éxito la producción en serie de este modelo».

Desarrollado a partir de la Plataforma Modular Eléctrica Global (E-GMP) de Hyundai Motor Group, el EV4 ofrece un gran equilibrio entre prestaciones y eficiencia. Está disponible con dos opciones de batería: una estándar de 58,3 kWh y otra de autonomía extendida con 81,4 kWh. El EV4 está dotado de innovaciones energéticas avanzadas, como las funciones de carga desde el vehículo (Vehicle-to-Load V2L) y del vehículo a la red (Vehicle-to-Grid V2G).

Su capó está hecho de aluminio para reducir el peso y mejorar la estabilidad. Se ofrecerá con una paleta de ocho colores exteriores, incluido un exclusivo acabado mate.

La planta de fabricación de Kia en Žilina, Eslovaquia, es una piedra angular de las operaciones de la compañía en Europa. Inaugurada en 2004, las instalaciones de dos kilómetros cuadrados están estratégicamente situadas para abastecer a los principales mercados europeos. Da empleo a unas 3.700 personas y cuenta con más de 600 robots avanzados. La planta es capaz de producir simultáneamente múltiples variantes de modelos en cinco secciones principales: prensado, carrocería, pintura, motor y montaje.

Tras una inversión de 108 millones de euros, las líneas de producción se han modernizado con nuevas tecnologías, entre las que se incluye una cinta transportadora de baterías para vehículos eléctricos en la línea de chasis, dentro de la sección de montaje.

La planta de Žilina produce otros modelos, como el Kia XCeed y el Kia Sportage. Esto incluye versiones híbridas e híbridas enchufables, que han supuesto el 25 % de su producción total en 2024.