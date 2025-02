El coche de Marta Hazas: «El asistente de aparcamiento es el mejor invento del mundo»

N. S. Madrid Sábado, 21 de noviembre 2020, 02:14 Compartir

Marta Hazas, protagonista de la serie "Pequeñas Coincidencias", que protagoniza junto a su marido, Javier Veiga, creador de la misma, parte del elenco coral de "Velvet Colección», una película de 90 minutos que cerrará para siempre la historia de las galerías de moda; así como en "Bandolera", "El internado", "Gran Hotel", y numerosas obras de teatro.

Para la actriz, los coches no son solo un medio de transporte, "me gustan", subraya a este diario, y aunque "conduzco poco desde que vivo en Madrid y en el centro", "busco siempre un coche que me guste estéticamente, pero soy muy consciente de las emisiones y, más, la mecánica ya que no quiero un coche a todas horas en el taller", detalla.

Como conductora se define "prudente", sin embargo, últimamente prefiere ir como pasajera en el coche, y es de las que se considera que avisa de los peligros "pero sin ser exagerada".

Recuerda su primer coche, un "BMW viejo heredado que era dificilísimo de conducir", con el que condujo en su primer viaje largo a Bilbao y que guarda algún que otro secreto: "alguna que otra escapadita nocturna de la universidad", manifiesta con nostalgia.

Actualmente conduce un DS 3 Crossback de color rojo, que comparte garaje con dos bicicletas, del que destaca todo: "Tiene diseño, es cómodo y se adapta perfectamente a mis necesidades". De hecho, la actriz resalta que este modelo responde "totalmente" a lo que esperaba antes de adquirirlo y que, sistemas de ayuda a la conducción como el asistente de aparcamiento, "es el mejor invento del mundo", aunque puntualiza que "no se me da mal aparcar".