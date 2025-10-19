Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo Esposa de Enrique Tamargo, quien fuera presidente del Grupo Covadonga enre 2008 y 2016, será despedida mañana a las 17 horas en la iglesia de San Julián de Somió

Marcos Moro Gijón Domingo, 19 de octubre 2025

La docente Victoria Zaragozí Sánchez, que dio clases durante años de Eduación Plástica en el IES Universidad Laboral y se jubiló en el IES Padre Feijoo, ha fallecido esta madrugada a los 68 años tras una larga enfermedad. Estaba casada con el médico Enrique Tamargo, quien fuera presidente del Grupo Covadonga durante dos mandatos entre 2008 y 2016.

Nacida en Elda, Alicante, en 1957. Cursó sus estudios de Magisterio en Valencia donde conoció a Enrique Tamargo durante un desplazamiento de éste a la capital del Turia como jugador de balonmano. La pareja se trasladó a vivir a Gijón después de afianzar su relación y contraer matrimonio. Juntos formaron una familia que creció con tres hijos: Enrique, Eduardo y Victoria. La fallecida era asimismo familia política de la galerista Gema Llamazares.

El funeral por su descanso eterno se celebrará este lunes a las 17 horas en la iglesia de San Julián de Somió.

La actual directiva del Grupo Covadonga que preside Joaquín Miranda expresó sus condolencias a través de un comunicado, ya que la fallecida era socia de mérito de la entidad deportiva, además de esposa de expresidente. «El Real Grupo de Cultura Covadonga desea trasladar a Enrique Tamargo, a sus hijos, familia y amigos, su más sincero y profundo pesar por tan dolorosa pérdida». Además, desde el club quisieron «reconocer y agradecer la estrecha vinculación y el compromiso que Victoria mantuvo siempre con esta institución, cuyo recuerdo permanecerá siempre entre nosotros».