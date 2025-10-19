El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Victoria Zaragozí, en una fotografía cedida por la familia. E. C.

Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo

Esposa de Enrique Tamargo, quien fuera presidente del Grupo Covadonga enre 2008 y 2016, será despedida mañana a las 17 horas en la iglesia de San Julián de Somió

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Domingo, 19 de octubre 2025, 15:26

La docente Victoria Zaragozí Sánchez, que dio clases durante años de Eduación Plástica en el IES Universidad Laboral y se jubiló en el IES Padre Feijoo, ha fallecido esta madrugada a los 68 años tras una larga enfermedad. Estaba casada con el médico Enrique Tamargo, quien fuera presidente del Grupo Covadonga durante dos mandatos entre 2008 y 2016.

Nacida en Elda, Alicante, en 1957. Cursó sus estudios de Magisterio en Valencia donde conoció a Enrique Tamargo durante un desplazamiento de éste a la capital del Turia como jugador de balonmano. La pareja se trasladó a vivir a Gijón después de afianzar su relación y contraer matrimonio. Juntos formaron una familia que creció con tres hijos: Enrique, Eduardo y Victoria. La fallecida era asimismo familia política de la galerista Gema Llamazares.

El funeral por su descanso eterno se celebrará este lunes a las 17 horas en la iglesia de San Julián de Somió.

La actual directiva del Grupo Covadonga que preside Joaquín Miranda expresó sus condolencias a través de un comunicado, ya que la fallecida era socia de mérito de la entidad deportiva, además de esposa de expresidente. «El Real Grupo de Cultura Covadonga desea trasladar a Enrique Tamargo, a sus hijos, familia y amigos, su más sincero y profundo pesar por tan dolorosa pérdida». Además, desde el club quisieron «reconocer y agradecer la estrecha vinculación y el compromiso que Victoria mantuvo siempre con esta institución, cuyo recuerdo permanecerá siempre entre nosotros».

