Aquilino Vega, rodeado de su familia en su último cumpleaños. Pablo Nosti
Necrológica

Fallece Aquilino Vega, 'Quilo El Chintu', a los 100 años

El veterano comunista y minero jubilado será enterrado este domingo en el cementerio de San Pedro de Naves

P. A.

Oviedo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:29

Aquilino Vega Menéndez, conocido como 'Quilo El Chintu', falleció este sábado en La Grandota –San Pedro de Naves– a los cien años. Minero jubilado y veterano comunista había soplado las velas de su centenario, puño en alto, el pasado mes de diciembre, rodeado de toda su familia. Este domingo, a las 13 horas, recibirá sepultura en el cementerio de San Pedro de Naves.

Casado con Sara Ferreiro Laviana, tenía dos hijos, Belinda y Pedro Vega Ferreira, y varos nietos y biznietos.

Con motivo de su siglo de vida, recibió a EL COMERCIO en La Grandota y haciendo gala de una memoria prodigiosa recordó numerosas anécdotas, desde un episodio que vivió en la revolución del 34 hasta cuándo entró a trabajar en la mina La Riera, en El Viso, en el año 1941, «el añu que más hambre se pasó en España».

Y no se olvidó de mencionar a 'La Chinta', la aldeana de Naves, en la que se inspiró Clarín para la Rosa de su cuento 'Adiós cordera'. Era su biznieto.

