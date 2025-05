Fallece José Méndez Fernández, antiguo dueño de La Zamorana en Gijón, a los 74 años de edad

Eva Hernández Gijón Domingo, 25 de mayo 2025, 20:27 Compartir

José Méndez Fernández, antiguo propietario de La Zamorana, en Gijón, junto con su hermano Manuel, ha fallecido hoy a los 74 años de edad tras una larga enfermedad. Los dos propietarios consiguieron convertir el local de Hermanos Felgueroso en un santuario de la restauración y una pasarela de bandejas cargadas con esplendores marineros. Auqnue se jubilaron en 2018, fue en 2020 cuando Olegario González se hizo cargo del local manteniendo su esencia.

Méndez estuvo al frente del restaurante durante 46 años convirtiendo el local en un punto de referencia en Gijón desde 1970. Por el lugar pasaron muchas celebridades del mundo del toreo como Francisco Rivera y su hermano Cayetano Rivera o Jesulín de Ubrique. Pero también artistas como Sabina, Isabel Pantoja, Serrat o Rocío Jurado. A su vez, la peña sportinguista 'Quini' se fundó en 1979 y su sede social se situaba en el restaurante.

«Estoy en blanco y sin casi palabras», comentó su hermano Javier Méndez que también se dedica a la hostelería y regenta un restaurante en Benidorm. «Me vienen muchos recuerdos pero estoy muy emocionado y lo único que puedo trasladaros es que era algo esperado porque llevaba mucho tiempo malito», detalló a EL COMERCIO al enterarse de la noticia. «Era toda una institución, una leyenda. No podías ir a Gijón y no ir a La Zamorana. La ciudad pierde a un hostelero que marcó historia y a una referencia de la ciudad. Todos los grandes artistas, políticos, futbolistas, toreros, etc pasaban por La Zamorana», señaló.

El nombre con tanta solera del restaurante viene del apelativo de Petra, 'La Zamorana', mujer nacida en Valdescorriel que, junto a su marido Ramiro, fundó el negocio previo, una bodega de graneles. Méndez, procedente de Villayón. Ambos hermanos se hicieron cargo del negocio en 1973. Con su llegada mantuvieron e incluso mejoraron la calidad en las materias primas e imprimieron un nuevo estilo, acometiendo sucesivas reformas y ampliaciones que crearon distintos y acogedores ambientes. También de la mano de los hermanos Méndez llegó la profesionalización del servicio (hay camareros que superan los veinte años de antigüedad, formaron una espléndida bodega y mejoraron la cocina sin abandonar la línea tradicional).

Cuando la crisis se hizo fuerte, cayó el consumo en picado y muchos restaurantes tiraron la toalla, La Zamorana supo reinventarse con la diversificación: tienda a pie de barra, envíos de a domicilio de pescados y mariscos -bien al punto de Armando el cocinero, bien crudos para que el receptor los personalice- y una atención de guante blanco. Todo ello continuó así hasta la jubilación de ambos hermanos en 2018.

El funeral de José Méndez será mañana lunes a las siete de la tarde en el tanatorio de Cabueñes.