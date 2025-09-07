El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.

«El último gesto para salvar la legislatura»

Entre líneas ·

La legislatura sigue en un terreno muy embarrado, con serias incógnitas sobre su viabilidad

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:30

El curso político se ha reiniciado bajo un clima de máxima tensión política e institucional, como se ha visto en la solemne apertura del año ... judicial en un acto presidido por el Rey y en el que participó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a punto de sentarse en el banquillo. La imagen del acto va a ser una constante en los próximos meses, lo que supone un evidente deterioro de la institucionalidad. La legislatura sigue en un terreno muy embarrado, con serias incógnitas sobre su viabilidad. El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que, aunque no disponga de unos Presupuestos, no convocará elecciones anticipadas, resulta bastante revelador de los tiempos de zozobra que vienen. La erosión va a seguir y el riesgo es que el choque frontal desgaste no ya a los partidos en liza, sino al propio sistema para beneficio ultra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  2. 2 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  3. 3 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  4. 4 Paso atrás del Sporting
  5. 5 Investigan una llamada de la víctima de Xirivella a su asesino la mañana del crimen
  6. 6

    El Israel retira el nombre del país de sus maillots de la Vuelta
  7. 7 Investigan la muerte violenta de una mujer en Vilagarcía cuyo hijo se precipitó desde un tercer piso
  8. 8 ONCE, resultado del sorteo de hoy sábado, 6 de septiembre de 2025
  9. 9 La Vuelta arranca en Avilés entre protestas y banderas palestinas
  10. 10 Barbón: «Yo aplaudí que se expulsara a Rusia de las competiciones por la agresión a Ucrania, ahora tengo que apoyar a Palestina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «El último gesto para salvar la legislatura»

«El último gesto para salvar la legislatura»