Un claro mensaje de unidad

El acuerdo alcanzado en la comisión bilateral Estado-Cataluña sobre la soberanía fiscal catalana ha extendido la inquietud entre las comunidades autónomas que ven confirmado ... su temor de que el cambio del modelo de financiación en la segunda región más poblada de España traiga consigo un déficit de recursos para el resto de comunidades. La ausencia de explicaciones y la falta de datos impiden hacerse una idea cabal sobre lo que significan, exactamente, términos repetidos en el documento del acuerdo como 'elementos de singularidad', o la forma en que se va a compatibilizar un mayor espacio para la bilateralidad, con una supuesta reforma general del sistema de financiación de las comunidades autónomas que garantice la suficiencia con nuevas reglas comunes. La respuesta del resto de comunidades a un proyecto que contiene amenazas para el bienestar de los ciudadanos está obstaculizada por el clásico antagonismo PSOE / PP que se da en la mayoría de los territorios. Hasta la fecha, solo en Castilla-La Mancha hubo un pleno parlamentario para debatir sobre la soberanía fiscal catalana. En él la oposición culpó al presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, de permitir el pacto de la financiación singular. En ese clima de sectarismo está instalada la política española, tras años de apuesta por la polarización.

Asturias va a ser la segunda comunidad donde se va a discutir en el Parlamento el pacto fiscal catalán. Será mañana, en dos plenos extraordinarios, el primero propuesto por el PP y Foro y el segundo por el PSOE, IU-Convocatoria por Asturies y Covadonga Tomé. En la Junta General del Principado no hay un solo diputado que apoye la soberanía fiscal catalana. Los más tolerantes están en los partidos situados a la izquierda del PSOE, por razones orgánicas o de afinidad política con las formaciones que gobiernan o forman mayoría parlamentaria con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pese a compartir el rechazo al modelo de financiación singular, los grupos no han podido armonizar sus distintos planteamientos para fijar el orden del día de la sesión en la Junta General del Principado. Por eso habrá dos plenos monográficos consecutivos sobre la misma materia, una circunstancia muy difícil de ver en cualquier parlamento. El PP y Foro quieren que Adrián Barbón y Guillermo Peláez informen sobre lo que saben del pacto fiscal y de las consecuencias que tendrá para Asturias su aplicación. Los partidos del centro-derecha invitan al resto de grupos a respaldar una declaración que contenga el rechazo al acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat, inste al Ejecutivo central a que no haga cesiones unilaterales de impuestos a Cataluña, que no se ataque la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y que el Principado haga uso de todos los mecanismos legales, incluido el recurso de inconstitucionalidad, para frenar la soberanía fiscal catalana. Por su parte, los grupos de izquierda propusieron el debate sobre un texto ya aprobado el pasado año, cuando tuvo lugar el acuerdo entre PSC y ERC. Una iniciativa difícil de entender que desecharon, afortunadamente, para posicionarse sobre el pacto fiscal Estado-Generalitat, exigiendo la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el rechazo a la ruptura del régimen común y el uso de todos los instrumentos necesarios para defender los intereses de Asturias.

Las cuatro peticiones del PP y Foro son perfectamente asumibles por los grupos de la izquierda y las tres exigencias del PSOE, IU-Convocatoria y Tomé las puede respaldar el centro-derecha sin cambiar una coma. Está en manos de todos ellos proyectar una imagen de unidad ante la sociedad asturiana y las instituciones políticas nacionales, con un mensaje nítido de apuesta por un nuevo sistema de financiación construido desde la multilateralidad y centrado en la cohesión territorial y la solidaridad social para que los 48 millones de españoles tengan garantizadas unas prestaciones mínimas con independencia del lugar en el que vivan.