El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Gandaya

Vox crece y se alimenta de la inacción del gobierno en torno a problemas tan preocupantes como reales para una ciudadanía que los percibe al margen de su adscripción o simpatías políticas

Cosme Cuenca

Cosme Cuenca

Gijón

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Oído al paso de paseo a una parroquiana que le comentaba a una amiga, mirando ambas la obra a punto de remate: «A mí lo ... que no me gusta ye el soportal. No val más que pa gandaya». Vaya, vaya, vaya, la estructura urbana que protege de la lluvia y del exceso de sol cuando lo hay, que propicia el paseo, la charla o la estancia y da carácter específico a determinados ambientes singulares aquí, en Bolonia o en Santiago de Compostela, la primigenia y fundacional 'stoa' griega solo «val, a día de hoy, pa gandaya». Resulta inquietante porque, aplicada la misma lucidez inquisitiva, se nos debe de estar escapando para qué sirven, es decir, qué amenazas latentes esconden, los bancos de los parques, las pérgolas o los estanques.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en una zona verde en Gijón
  2. 2 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  3. 3 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  4. 4 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  5. 5 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  6. 6

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  7. 7 Christian Rivera, exjugador del Sporting: «Cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo»
  8. 8 Quince años de cárcel para el padre que violó a su hija autista y fingió un suicidio en Llanes
  9. 9

    Una investigación premiada por la Academia de Medicina encuentra conexión entre el intestino y el trastorno mental
  10. 10 Los renos mágicos, la atracción que llega a Gijón estas navidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gandaya