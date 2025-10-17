Se habla del Nobel de Trump, lo habrán oído y les habrá pasado como a mí, que no sabes si lo dicen en serio o ... si están proponiendo el Nobel de Química para Popeye por el descubrimiento de las propiedades energéticas de la espinaca.

Sin ánimo de incurrir en profundas filosofías yo veo dos dificultades para tal concesión que radican en planos diferentes: la primera dificultad, arbitraria y subjetiva, sería de tipo estético; la segunda, que aspiraría a una imposible objetividad, de carácter ético. El suspenso del aspirante en cualquiera de las dos invalidaría la candidatura.

La dificultad estética deriva de otorgar el premio más prestigioso de Occidente a un individuo de nivel Trump, en el supuesto, claro está, de que éticamente lo merezca. (Si éticamente no lo merece desaparece el problema). Es decir, habida cuenta de que el flujo de prestigio entre premio y premiado opera en ambos sentidos cabe valorar si el Nobel podría permitirse semejante machada autodestructiva como sería premiar a Trump, que es tanto como plantear si el premio prestigiaría al premiado o éste degradaría irreversiblemente a aquél. Y es inevitable preguntarse también si tales cálculos mezquinos son éticamente presentables cuando el candidato rebosara de merecimientos. Es decir, ¿se le podría negar el Nobel de las artes a Wagner por su antisemitismo?

No tengo la respuesta al dilema estético del presunto Nobel de Trump pero no importa demasiado porque creo que, en el mejor de los casos, Trump no supera el listón del merecimiento ético. Supongamos que, en efecto, el reciente acuerdo de paz cuaje y dure y supongamos, incluso, y ya sería mucho suponer, que del acuerdo se derivara una paz justa y provisora para los sufridos palestinos. Pues aún así sería imposible obviar el hecho incontrovertible de que tanta bonanza reposa sobre un hecho criminal y descalificador como es la masacre, tan increíble como cierta, de miles y miles de dichos palestinos a la que Trump asistió impertérrito y pasivo cuando en su mano y en su poder estaba haberla detenido y evitado actuando mucho antes. Ya sabemos que Israel es independiente de USA pero sin la protección tácita de USA Israel terminaría por no sobrevivir a su entorno y eso lo sabe hasta Netanyahu.

Así que no, Donald, lo siento. Puedo entender tus afanes y tus anhelos, cuando se tiene todo se quiere más, pero mira, en Mairena del Babayal premian, cuando la vendimia, al mozo más vital y primoroso. Prueba a ver. Lo llevarías de calle, está a tu nivel.