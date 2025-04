La semana comenzó con repique de campanas. Mientras la 'Campanone' de la Basílica de San Pedro del Vaticano anunciaba a ritmo lento al mundo el ... fallecimiento del Papa Francisco, en la santa sede del pueblu astur, uséase, la Junta General, las campanonas de la izquierda echaban fumo. Covadonga Tomé anunciaba que el espíritu santo se le había aparecido camino de Telegram, ese lugar de peregrinación metavérsica de la izquierda auténtica, y que le había ordenado que sí, que tirara p'alante y que apoyara la comisión de investigación del accidente de la mina de Cerredo porque sólo así se sabrá la verdad verdadera.

Y fue ahí, donde Cova Tomé, cual camarlenga de la Junta, anunciaba al orbe entero que habemus mandatum. Con la derecha, eso sí.

Una vez repuestos del susto, el colegio cardenalicio socialista e izquierdaunidista inició su maquinaria para tratar de que el cónclave del mandatum de la comisión no quede en manos de la derecha y la extrema derecha, que son los términos de moda que usan ahora para evitar pronunciar las palabras PP, Foro y Vox, que unidas entre sí son, para PSOE e IU, la invocación del maligno. Y no, no están las cosas en la izquierda, que parece estar viviendo una crisis de fe, como para andar jugando con ello y acabar convirtiendo 2027 en el año del juicio final.

En la política suelen emitirse más bulas que las signadas por los 266 Papas que la humanidad ha conocido. Así pues, el pecado de Covadonga Tomé ha sido perdonado y así el cónclave que parirá la comisión de Cerredo está llamado a ser el que PSOE, IU y la líder de Somos Asturies quieran. El 'Papa' –o la 'Papa'– de la comisión será el que la izquierda elija, julio será el nuevo mes de la advocación mariana y acumularán litros y litros de agua bendita y salmos del Gran Capital para que el maligno de la derecha no tenga resquicio alguno para transformar la comisión de investigación en el anticristo de ese Gobierno de unidad progresista y reformista que guía los designios de este paraíso astur.