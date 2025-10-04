¿Juntos o revueltos?

La temporada preelectoral ha comenzado. Las encuestas ya circulan (¿alguna vez dejaron de hacerlo?) por los partidos, se echan números y toman decisiones. La gran ... incógnita es si habrá coalición PP-Foro, algo que vaya más allá del acuerdo de colaboración que ya firmaron en la Junta hace unos meses. La operación no es nueva para los populares, aunque ahora se aborda desde una óptica distinta. Durante el liderazgo de Teresa Mallada lo quiso hacer por la vía de la absorción, en consonancia con la OPA que el PP lanzó a cargos de Ciudadanos. No funcionó. Foro, entonces como ahora, reivindicó su proyecto propio en Asturias.

Ahora, esa autonomía parece respetarse, impulsando la negociación. También ahora Foro está en condiciones de ser más exigente: en 2023 recuperaron Gijón, sumaron Colunga y facilitaron al PP la Alcaldía de Ribadesella (aunque ahora se han salido del gobierno). Precisamente en Gijón, donde gobiernan con los populares, está el nudo. La composición de esa lista, y los cálculos de sobre cuánto podrían sumar es uno de los escollos. Eso en lo municipal, porque en lo autonómico, ser fuertes en Gijón acercaría las posibilidades de sumar un diputado más en la circunscripción central. Ahí estará la batalla.

La otra será en oriente, como ya había advertido el candidato Diego Canga: solo yendo juntos en las alas habría posibilidades de gobernar. Se quedaron a unas pocas papeletas. De los cinco diputados en juego, 3 fueron para el PSOE, dos para el PP. ¿Se dará la vuelta en 2027?

Aunque quedan muchos meses, los mensajes se van acelerando. Solo en siete días Carmen Moriyón rechazó una integración que les hiciera perder identidad, Génova dio vía libre a Queipo para negociar, y éste y Pumares se cruzan elogios. Leyendo entre líneas: todo apunta a una coalición, pero con autonomía de siglas y de estructuras.

Por cierto, si todo les funciona en 2027, les tocará volver a hablar con Vox.