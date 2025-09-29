El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada

Futuro imperfecto

La ruptura tanto diplomática como comercial con Israel puede que no sea la mejor estrategia. Quizá esta forma tan imperfecta y frágil de articulación represente hoy en día la única manera de que no salte todo por los aires

Francisco de Borja Santamaría

Francisco de Borja Santamaría

Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:30

Acomienzos de este siglo, el momento en que se encontraba la humanidad lo definía el término 'incertidumbre'. Era generalizada la sensación de que el mundo – ... la humanidad– estaba experimentando unos cambios cuya dirección no se acertaba a vislumbrar. Lo peor del momento presente es que las certidumbres que van despejando la incógnita no son nada buenas. Empezamos a estar ciertos de que la humanidad está dando pasos decisivos hacia atrás en cuestiones importantes. El rostro más terrible de este retroceso lo representa el genocidio –así lo define un informe de la ONU– que Israel está perpetrando contra el pueblo palestino. La voluntad decidida de Hamás, Hezbolá e Irán de hacer desaparecer a Israel no justifica que este país responda con la recíproca; es decir, haciendo desaparecer Palestina. Un Estado soberano, dotado de instituciones democráticas, con un alto grado de desarrollo tecnológico, importantes relaciones comerciales con el resto de países, y reconocido por la ONU, no puede actuar como un grupo terrorista refractario a toda norma ni defenderse mediante una acción de guerra que contraviene cualquier consideración humanitaria, amén del derecho internacional. Que suceda esto, y que la comunidad internacional no esté en condiciones de pararle los pies, representa un fracaso civilizatorio impensable hace pocos lustros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer en Granda, en Gijón, golpeada por el portón de su propia casa
  2. 2 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  3. 3

    Un bonitero vasco, escoltado hasta El Musel, en Gijón: «Tenemos un motín a bordo, estamos encerrados en el puente de mando»
  4. 4 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche
  5. 5 Sporting de Gijón 3-4 Albacete | Ridículo espantoso en El Molinón
  6. 6 El fotoperiodismo asturiano pierde a una de sus pioneras: adiós a Purificación Citoula
  7. 7 El Sporting de Gijón - Albacete estuvo diez minutos parado por la atención médica a dos aficionados
  8. 8 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  9. 9

    Sporting de Gijón 3-4 Albacete | El equipo rojiblanco pierde la cabeza
  10. 10

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Futuro imperfecto

Futuro imperfecto