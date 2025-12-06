El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Tonto, cooperador necesario o cómplice

Ignacio Arias

Ignacio Arias

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

Vayamos por partes. El término tonto hace referencia a una persona escasa de entendimiento o de razón; cooperador necesario es quien con una acción o ... contribución especial, permite la ejecución de un delito aunque no sea su autor; cómplice es la persona que coopera en la comisión de un delito mediante actos anteriores o simultáneos a su ejecución, pero sin ser el autor directo. ¿Sánchez es tonto, cooperador necesario o cómplice de los presuntos delitos que se les imputan a Koldo, Ábalos, Cerdán, David y Begoña? Dejo a los queridos lectores elegir la opción u opciones que más se ajusten a la percepción que cada uno tenga de esta triste, penosa y desesperante realidad.

