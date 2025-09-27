El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada

Mudos y anósmicos

Jaime Clemente Hevia

Jaime Clemente Hevia

Oviedo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:09

Nunca pensé que tendría que celebrar un gol del Real Oviedo en silencio, pero el partido contra el Barcelona me cogió bajando en tren ... al sur. Fue una sensación muy rara porque no todos los años se tiene en la cabeza que ganar a uno de estos gigantes del fútbol puede hacerse realidad. Supongo que los mayores podrán contar cómo vieron estas hazañas en el viejo Tartiere, pero para alguien que nunca había visto a su equipo en Primera División y que, en este tipo de partidos, donde la diferencia presupuestaria y técnica es tan grande, presupone lo que va a pasar, el gol de Reina supuso creer en lo que parecía imposible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»
  2. 2 Un conductor arrolla a un matrimonio en Gijón «deslumbrado por el sol»
  3. 3 A prisión una madre y sus dos hijas por regentar un narcopiso en Langreo: se enganchaban a la luz y tenían una tienda campaña como fumadero
  4. 4

    Una mujer de 89 años, viuda y vulnerable, en lucha judicial por echar a sus inquilinos en Avilés
  5. 5 Un coche invade la acera y se empotra contra una valla en Oviedo
  6. 6 ¿Hasta cuándo durará el buen tiempo en Asturias?
  7. 7 Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa
  8. 8 Atropellan a un hombre y a un niño de tres años cuando iban a coger el autobús en La Tenderina, en Oviedo
  9. 9

    Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Todavía no hemos terminado en Gaza»
  10. 10 Muere a los 21 años Billy Vigar, canterano del Arsenal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Mudos y anósmicos