Mudos y anósmicos

Nunca pensé que tendría que celebrar un gol del Real Oviedo en silencio, pero el partido contra el Barcelona me cogió bajando en tren ... al sur. Fue una sensación muy rara porque no todos los años se tiene en la cabeza que ganar a uno de estos gigantes del fútbol puede hacerse realidad. Supongo que los mayores podrán contar cómo vieron estas hazañas en el viejo Tartiere, pero para alguien que nunca había visto a su equipo en Primera División y que, en este tipo de partidos, donde la diferencia presupuestaria y técnica es tan grande, presupone lo que va a pasar, el gol de Reina supuso creer en lo que parecía imposible.

Apreté mis manos y vocalicé varias veces la palabra 'vamos' como si estuviera en el campo de fútbol. La única diferencia fue un grito mudo. Para ojos de quienes me rodeaban tuvo que ser cómo una escena de cine de la época de sus padres, sólo que en color. Llegó el descanso y los mensajes invitaban a creer en que era posible ganar al Barcelona, pero los cuarenta y cinco minutos siguientes fueron suficientes para que los culés dieran la vuelta al marcador y la normalidad se impusiera en el Carlos Tartiere.

Fue bonito mientras duró, dirían los románticos. Pero la realidad y la preocupación del Real Oviedo sigue siendo la falta de gol en la punta de ataque. No quiere decir que Rondón haya jugado un mal partido contra el Elche y los blaugranas. Y es cierto que Viñas estaba sancionado, pero lo que es indiscutible es que por mucho que podamos competir contra nuestros rivales, si no metemos más goles que ellos, no sirve de nada. Sabemos que es un año para disfrutar, sabemos que es un año donde tocará sufrir. Nadie ha olvidado quienes somos ni de dónde venimos, pero no puede hacernos evitar exigirles a los del palco y a los del césped los resultados necesarios para jugar en Primera el año que viene. Dos goles en seis partidos y ambos de dos medios defensivos debería de poner en alerta a nuestros directivos para el mercado de invierno. Ese para el que se guardaron los millones.