No vendamos humo

Hay dos cosas con la que estoy totalmente de acuerdo con Jesús Martínez. La primera: no se puede vender humo. Y por eso no ... comprendo una serie de hechos que han ido sucediendo a lo largo de los últimos meses. Si uno de los principales baluartes del Grupo Pachuca es el valor humano, no se entiende el mal trato a la hora de despedir a varios jugadores o la subida de precios en el carnet a los niños, que son la base y el futuro de nuestra afición. Y aunque Jesús ha reconocido en la rueda de prensa que no se estuvo a la altura con ciertos jugadores, sigue sin entenderse que Paunovic se enterara cinco minutos antes del entrenamiento. Pero la autocrítica siempre debe ser bien recibida porque es señal de honestidad y trabajo.

Tampoco entiendo que si él tenía tan claro que Djokovic no podía ser un fichaje real para el Oviedo y así se lo había transmitido a sus hermanos Agustín y Peláez, porque ellos mismos en reiteradas ocasiones y en varios actos del club daban esperanzas de que fuera a ejecutarse. Además de su entorno más cercano, claro. Otra de las ideas que se me viene a la cabeza es por qué el tiempo le ha dado la razón al no llevar a cabo el fichaje, por los pocos goles que lleva esta temporada, y no se la quita en los delanteros que forman la plantilla. Entre los tres llevan un gol.

Donde espero no ser la única persona que no lo entiende, es que el equipo tiene que aspirar a quedar a mitad de la tabla, que es el top 10 del fútbol español. Me gusta pensar que esté apuntando tan alto para que en caso de un error de cálculos libremos el descenso. Esa vieja táctica se la decía a mi madre cuando salía de los exámenes del colegio. Para un 8 mamá, y al final era un 6 si es que no era un 4. A donde quiero llegar es que un recién ascendido siempre aspira a salvarse y una vez que se consolida en la categoría se construye un proyecto deportivo ambicioso y que en el aparezca la idea de Europa como un sueño hipotéticamente alcanzable.

La segunda cosa con la que estoy de acuerdo con Jesús, y que se puede ver en el minuto 18:45 del video de la rueda de prensa que hay colgado en el canal de Youtube de club, es con que Carrión debería haber pedido perdón en rueda de prensa a la afición del Real Oviedo. Porque, honestamente, sólo faltaba que no se lo hubiera pedido a él y sus trabajadores y aun así le hubiera contratado de nuevo. Pero para alguien que entiende al club como algo tan importante en su vida que le hace trabajar sin descanso, independientemente de las horas a las que cada uno se acueste, tiene que entender que la afición juega un papel fundamental y se merece todas las explicaciones pertinentes. Porque fue ella quien salvó el club que él ahora dirige y porque del ascenso no se puede vivir eternamente.

Al final, todo se resume en menos palabras y más hechos. Sobre todo, porque lo que se espera en el mundo del fútbol son resultados. Los mismos que avalaban a Paunovic si tenemos en cuenta el calendario y que estábamos fuera del descenso, pero que no favorecen a Carrión si vemos su experiencia en Primera con Las Palmas. Aunque también es muy importante saber asumir y gestionar las críticas. Usarlas como un lugar desde el que crecer y no desde el que dividir y enfrentarse es la única manera de hacerse más fuerte. Dar la cara y tener una conversación de paisano a paisano siempre se agradece, pero cuando uno ve, analiza y encuentra tantas incongruencias termina pensando que matar moscas a cañonazos no es la mejor estrategia. No hay nadie por encima del escudo, y por eso este domingo todos animaremos, pero sólo desde la honestidad y la humildad se construyen relaciones que soportan los peores momentos.