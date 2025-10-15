El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

No vendamos humo

Jaime Clemente Hevia

Jaime Clemente Hevia

Oviedo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:52

Comenta

Hay dos cosas con la que estoy totalmente de acuerdo con Jesús Martínez. La primera: no se puede vender humo. Y por eso no ... comprendo una serie de hechos que han ido sucediendo a lo largo de los últimos meses. Si uno de los principales baluartes del Grupo Pachuca es el valor humano, no se entiende el mal trato a la hora de despedir a varios jugadores o la subida de precios en el carnet a los niños, que son la base y el futuro de nuestra afición. Y aunque Jesús ha reconocido en la rueda de prensa que no se estuvo a la altura con ciertos jugadores, sigue sin entenderse que Paunovic se enterara cinco minutos antes del entrenamiento. Pero la autocrítica siempre debe ser bien recibida porque es señal de honestidad y trabajo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tensión en El Entrego: la okupación de una vivienda acaba con los vecinos saliendo a la calle para echarlos
  2. 2 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  3. 3 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  4. 4 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  5. 5

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  6. 6 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés
  7. 7

    El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»
  8. 8 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  9. 9 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre
  10. 10

    Trasladan a la cárcel de León al detenido por el crimen de la gijonesa Susana Sierra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio No vendamos humo