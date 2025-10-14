Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo: «El día que nos diga la afición que el Grupo Pachuca no trabaja al 100%, vendemos y nos vamos» El presidente del Grupo Pachuca asumió en primera persona el despido de Veljko Paunovic y pidió no atender a las críticas anónimas de las redes sociales | Dijo que la marcha de Luis Carrión a Las Palmas «fue un error y él lo reconoció»

Ramón Julio García Oviedo Martes, 14 de octubre 2025, 14:28 | Actualizado 14:55h.

Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, dedicó casi una hora a repasar la actualidad del Oviedo. Y dejó un mensaje muy claro: «El día que nos diga la afición que el Grupo Pachuca no trabaja bien ni trabaja al 100%, ese día vendemos y nos vamos. Porque respeto mucho a esta afición». Lo hizo después de asumir en primera persona la destitución de Veljko Paunovic, la cual dijo «fue por resultados», la llegada de Luis Carrión, de defender a todos los trabajadores del club y de dejar claro que la entidad: «Debe estar ante que todos».

Sobre la marcha de Paunovic despejó las dudas sobre la decisión final: «La decisión de quitar a Paunovic, al cual todos le debemos muchísimo, es mía. Y le seguiremos debiendo toda la vida. Lo más difícil de esto es despedir un entrenador, acabo de hacerlo con Berizzo, un gran amigo personal. La cuestión humana es muy importante en la filosofía del grupo, más que lo deportivo, donde llevábamos 6 puntos de 24. Hay muchas cosas que abarca la cuestión humana».

El regreso de Luis Carrión también lo tuvo claro y pidió cerrar las críticas por el pasado: «Soy un hombre de mucha fe. No tengo rencor con nadie. Carrión no mató a nadie, se equivocó. Eso está clarísimo. A los dos o tres meses, tal y como dije, salió de Las Palmas. Se equivocó, cualquiera de los que está aquí se ha equivocado». La relación con él siempre fue buena: «Hace cinco o seis meses nos pidió disculpas ya. Es un profesional, tiene una gran relación con todo el grupo de trabajo del Real Oviedo y quiere a este club. Hay mucha gente que está en contra, pero también hay mucha gente que está contento de que haya vuelto. Siente el Real Oviedo como una familia y ha tenido la humildad de decir que se equivocó marchándose. No soy nadie para perdonar, pero me gusta la gente con autocrítica».

No tuvo reparos en elevar el listón de objetivos para el equipo: «Somos ganadores. Somos el grupo más ganador de la historia del fútbol mexicano. Quiero hablar de clasificarnos para competiciones europeas, no quiero hablar de estar fuera del descenso por diferencia de goles. Somos un club histórico y tenemos una gran afición, somos una institución grande. No pienso en no descender».

La defensa a Santi Cazorla fue absoluta: «Santi Cazorla es intocable para mí y es increíble que se esté dudando de él. Como persona, sobre todo, ya no digo como futbolista. Nos da mucho, en todos los apartados. Que haya gente desde el anonimato que se atreva a hablar mal de Cazorla…».

El mercado de fichajes en verano dio para muchas polémicas y con nombres propios de los que habló Martínez: «Fichar a Jovic era hipotecar al club, era cometer una locura. Hay que ser responsable con los socios que tenemos. El tiempo me está dando la razón. Y Maksimovic parecido, 31 años y 5 millones de traspaso. En eso Paunovic se molestó un poco, pero para mí no eran los adecuados para el Oviedo». Además, recordó como trabaja en el apartado deportivo: «Me involucro mucho, veo 20 partidos a la semana y hago el 95% de las contrataciones. Tengo un asesor que me ayuda mucho que es Rafa Monge. Aquí autorizo el 100%, pero intervengo en el 80% o así».