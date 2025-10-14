El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Jugadores del Real Oviedo, que celebra su centenario en 2026. Alex Piña

El Real Oviedo recibirá este viernes la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio

El acto contará con la presencia del propietario del grupo mexicano Pachuca, Jesús Martínez, máximo accionista del club azul

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Martes, 14 de octubre 2025, 19:05

Comenta

La Cámara de Comercio de Oviedo se vestirá de gala este viernes para entregar la Medalla de Oro de la entidad al Real Oviedo «por su trayectoria institucional, su impacto social y económico y su papel como símbolo de cohesión, orgullo y pertenencia para Oviedo y para Asturias».

El acto, que tendrá lugar a la una de la tarde en el salón de actos, contará con la presencia de Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio, junto a su junta directiva y Jesús Martínez Patiño, propietario y presidente del grupo mexicano Pachuca, máximo accionista del club en unión con el grupo también mexicano Carso.

La glosa de Jesús Martínez la realizará José Armando Tellado, director general de Central Lechera Asturiana SAT y director general y primer ejecutivo de Capsa Food (empresa del grupo Central Lechera Asturiana).

El comité ejecutivo de la Cámara de Comercio acordó el pasado 15 de julio por unanimidad conceder su Medalla de Oro 2025 al Real Oviedo S.A.D. Este galardón, el máximo reconocimiento que otorga la Cámara, se concede de manera excepcional, dado que la institución acostumbra a entregar una única medalla anual.

En 2025 ya fue distinguido el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TJSA). No obstante, según la Cámara de Comercio, «el centenario del Real Oviedo justifica de forma plena esta segunda concesión, por el valor histórico, simbólico y vertebrador que representa el club».

El Real Oviedo fue fundado el 26 de marzo de 1926 y ya se están celebrando los actos de conmemoración de sus cien años de existencia.

Paniceres aseguró que «el Real Oviedo es mucho más que un club de fútbol: es una institución que ha unido a generaciones de asturianos, ha llevado el nombre de Oviedo por toda España y el mundo, y ha demostrado ser un motor de ilusión y pertenencia que trasciende lo deportivo». La distinción al Real Oviedo quiere ser también un respaldo simbólico e institucional de cara a los retos futuros que afronta la entidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Risto Mejide encuentra el amor en Gijón
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer de mediana edad en un piso de Oviedo
  3. 3 Herido un hombre tras una reyerta en el antiguo Soccer World
  4. 4

    Una madre y su hija, hospitalizadas por los mordiscos de su perro en Langreo
  5. 5 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  6. 6 Aitana vuelve a Asturias: confirma concierto en junio
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8 Natividad González, discreta fundadora de la Librería Industrial, fallece a los 97 años
  9. 9

    El Gobierno propone una subida de las cuotas de autónomos entre 10 y 200 euros
  10. 10 «Si te veo con otro no respondo, de Villabona se sale, pero del cementerio no»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Real Oviedo recibirá este viernes la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio

El Real Oviedo recibirá este viernes la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio