El Real Oviedo recibirá este viernes la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio El acto contará con la presencia del propietario del grupo mexicano Pachuca, Jesús Martínez, máximo accionista del club azul

Rafael Francés Oviedo Martes, 14 de octubre 2025, 19:05 Comenta Compartir

La Cámara de Comercio de Oviedo se vestirá de gala este viernes para entregar la Medalla de Oro de la entidad al Real Oviedo «por su trayectoria institucional, su impacto social y económico y su papel como símbolo de cohesión, orgullo y pertenencia para Oviedo y para Asturias».

El acto, que tendrá lugar a la una de la tarde en el salón de actos, contará con la presencia de Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio, junto a su junta directiva y Jesús Martínez Patiño, propietario y presidente del grupo mexicano Pachuca, máximo accionista del club en unión con el grupo también mexicano Carso.

La glosa de Jesús Martínez la realizará José Armando Tellado, director general de Central Lechera Asturiana SAT y director general y primer ejecutivo de Capsa Food (empresa del grupo Central Lechera Asturiana).

El comité ejecutivo de la Cámara de Comercio acordó el pasado 15 de julio por unanimidad conceder su Medalla de Oro 2025 al Real Oviedo S.A.D. Este galardón, el máximo reconocimiento que otorga la Cámara, se concede de manera excepcional, dado que la institución acostumbra a entregar una única medalla anual.

En 2025 ya fue distinguido el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TJSA). No obstante, según la Cámara de Comercio, «el centenario del Real Oviedo justifica de forma plena esta segunda concesión, por el valor histórico, simbólico y vertebrador que representa el club».

El Real Oviedo fue fundado el 26 de marzo de 1926 y ya se están celebrando los actos de conmemoración de sus cien años de existencia.

Paniceres aseguró que «el Real Oviedo es mucho más que un club de fútbol: es una institución que ha unido a generaciones de asturianos, ha llevado el nombre de Oviedo por toda España y el mundo, y ha demostrado ser un motor de ilusión y pertenencia que trasciende lo deportivo». La distinción al Real Oviedo quiere ser también un respaldo simbólico e institucional de cara a los retos futuros que afronta la entidad.