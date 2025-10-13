El dueño del Real Oviedo, Jesús Martínez, ya está en Asturias El presidente del Grupo Pachuca aterrizó en un vuelo privado en el aeropuerto de Asturias y estará dos semanas en la capital

Ramón Julio García Oviedo Lunes, 13 de octubre 2025, 12:17

Con un poco de retraso sobre la hora prevista el vuelo privado que trae a Jesús Martínez y una parte de su familia aterrizó en el aeropuerto de Asturias y allí fue recibido por el presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, que se encargó de dar la bienvenida al empresario azteca que llega con una agenda repleta de citas y con la mente puesta en su equipo. Tras abandonar el aeropuerto de Santiago del Monte, la expedición se subió a un autobús que les trasladó al hotel de La Reconquista que será donde establezca su base de operaciones para los próximos días.

Martínez únicamente tendrá un contacto con los medios de comunicación en los que se podrá abordar la actualidad del club y las últimas decisiones adoptadas y será mañana a las 13.00 horas en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

Mañana recibirá el reconocimiento de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom) entregará sus Premios Iberoamericanos 2025; el miércoles participará en el acto de entrega de los coches oficiales por parte de Hyundai al club; el jueves estará presente en la Cátedra Iberoamericana 'Fútbol y valores', que se impartida por los miembros de los servicios médicos del Oviedo y se desarrollará en las instalaciones de la Universidad de Oviedo. El viernes tendrá doble reconocimiento con la Cámara de Comercio de Oviedo, que le entregará su medalla de oro y la Asociación del Día de Galicia en Asturias le impondrá la insignia de oro de la institución y le harán entrega del carné de socio de honor.

Tendrá tiempo para presenciar en directo el choque contra el Espanyol y el sábado acudirá a ver al Vetusta, que recibe al Marino de Luanco y el domingo presenciará en directo el encuentro del equipo femenico.