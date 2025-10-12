El presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, llega a Oviedo con una agenda cargada de citas

Chisco García Oviedo Domingo, 12 de octubre 2025, 22:46 Comenta Compartir

El Real Oviedo ya se prepara para recibir a su jefe. Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, aterrizará este lunes en el aeropuerto de Asturias y afronta unos días cargados de citas institucionales y profesionales que requieren de su atención. Llegará acompañado de su mujer y su hija y todos en el club se preparan para ser examinados por 'El patrón'.

Cumplir cien años y festejarlos en Primera División provocó que varias entidades quisieran reconocer al club. La Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom) entregará sus Premios Iberoamericanos 2025 mañana, a las 19 horas, en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. El Real Oviedo y el Grupo Pachuca han sido reconocidos tanto por los éxitos deportivos recientes como por el ejemplo de gestión deportiva que supone el conglomerado azteca a lo largo de su historia. Martínez recibirá el galardón junto a otras figuras destacadas, como son el músico Manuel Alejandro, el periodista Jesús Álvarez, la catedrática de ética Adela Cortina, el empresario asturmexicano Francisco Mieres y la actriz cubana Laura Ramos.

El miércoles su cita estará con el acto de entrega de los coches oficiales del club a los jugadores, técnicos y empleados de la entidad. El acuerdo con Hyundai es uno de los apoyos publicitarios más potentes que tiene la entidad y la presencia de Martínez no hará otra cosa que realzar la importancia que el club le da a esta cita. El acto se dividirá entre la Plaza de la Catedral y el Hotel de la Reconquista, a partir de las 19 horas, y habrá retransmisión de televisión en directo.

El viernes será jornada doble de reconocimiento para el club. La Cámara de Comercio de Oviedo le entregará su medalla de oro en un acto que comenzará a las 13 horas. La entrega de este galardón fue justificado porque «el Real Oviedo es mucho más que un club de fútbol, es una institución que ha unido a generaciones de asturianos, ha llevado el nombre de Oviedo por toda España y el mundo, y ha demostrado ser un motor de ilusión y pertenencia que trasciende lo deportivo». Jesús Martínez recogerá el premio de manos del presidente de la institución, Carlos Paniceres.

Ese mismo día, pero a partir de las 18 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe, la Asociación del Día de Galicia en Asturias le impondrá la insignia de oro de la institución y le hará entrega del carné de socio de honor. El día se cerrará asistiendo al encuentro que el Oviedo jugará contra el Espanyol a las 21 horas en el Carlos Tartiere. Sus citas deportivas también incluyen asistir a los partidos del Vetusta y del Femenino, una de sus grandes apuestas desde que llegó al accionariado del club.

Una reunión con los futbolistas, el relevo en el banquillo, la marcha de la ciudad deportiva y más asuntos del día a día del club estarán encima de su mesa y serán abordados en un viaje que también quiere que le deje un margen para completar algunas etapas del Camino de Santiago y acudir a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias antes de regresar a México.