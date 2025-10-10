Paunovic se despide del Real Oviedo y su afición: «Me voy tranquilo porque lo he dado absolutamente todo» «El Real Oviedo forma parte de mi historia y de mi corazón», subraya Paunovic en su adiós al Real Oviedo, en la que reparte agradecimientos a la propiedad y a la afición

Ramón Julio García Oviedo Viernes, 10 de octubre 2025, 20:55

Veljko Paunovic vivió la cara amarga del fútbol este jueves después de ser despedido por sorpresa como técnico del Real Oviedo. Nadie esperaba su destitución y menos cuando el equipo estaba situado fuera de los puestos de descenso, compitiendo en la mayoría de los encuentros a pesar de tener un calendario complejo en este arranque de competición. El técnico serbio ofreció ayer su particular despedida de la afición azul a través de una emotiva carta que publicó en sus redes sociales.

«Me toca despedirme inesperadamente de un lugar que siento como mi casa. No es fácil poner en palabras lo que ha significado para mí volver al Real Oviedo y vivir junto a vosotros una de las páginas más emocionantes de nuestra historia reciente», arranca el texto el serbio en referencia al ascenso conseguido al final del pasado curso.

«Cuando llegué en marzo de 2025, sabía que este club tenía una deuda pendiente con su pasado. Lo sentía en la ciudad, en la gente, en cada mirada... Ascender no fue sólo un objetivo deportivo: fue sanar una herida que llevaba abierta 24 años», apostilla el preparador, que cerró el círculo después de haber estado en la plantilla que había bajado a Segunda.

El 21 de junio, cuando se logró materializar el ascenso en el duelo ante el Mirandés, «no solo subimos de categoría; devolvimos al oviedismo el lugar que merecía».

En el capítulo de agradecimientos, Paunovic aparcó cualquier resquicio de frustración que le pudiera ocasionar su sorprendente despido y expresó su reconocimiento al Grupo Pachuca y la actual dirección del Real Oviedo, «por abrirme la puerta a regresar, y de un modo muy especial a todas las personas que forman parte del club: empleados, dirección, cuerpo médico, utileros, personal de oficina y de mantenimiento».

Son precisamente todos esos trabajadores, apostilló Paunovic, «los que sostienen el día a día del club con una dedicación que emociona y que muchas veces pasa inadvertida. Han sido parte fundamental de cada logro y siempre los llevaré conmigo».

Capítulo aparte merece la afición, que está en deuda con el serbio al que, un amplio sector considera como el principal artífice del ascenso. «Gracias a la afición por creer, por empujar, por llenar el Tartiere incluso en los momentos más difíciles. Sentir vuestro aliento fue la energía que nos impulsó a no rendirnos nunca», subraya.

«Me voy con la tranquilidad de haber dado absolutamente todo. Cada entrenamiento, cada charla, cada jornada en El Requexón pensando en cómo hacer mejor al equipo», señala el preparador, que considera un «honor» haber podido dirigir a un grupo de futbolistas «que demostraron tener actitud, calidad y un compromiso que hace grande a este club».

Paunovic, además, expresa su convencimiento de que el Real Oviedo tiene en esa plantilla «la fuerza y el talento para seguir siendo equipo de Primera».

«El Real Oviedo forma parte de mi historia y de mi corazón», concluye el preparador balcánico que asegura marcharse «con la satisfacción de haber cumplido una misión y con la esperanza de que el futuro sea brillante para todos».