Lleida, sobre la salida de Paunovic del Oviedo: «Tomamos la decisión con la certeza de que había un sustituto idóneo» El director general del Oviedo habla sobre la salida del técnico serbio: «Han salido muchos bulos»

Ramón Julio García Oviedo Viernes, 10 de octubre 2025, 18:29

«Nos planteamos tras lo de Levante que a nivel de juego no nos estábamos encontrando y que habíamos perdido contra tres rivales directos. Empezamos a hablar y sopesar. Lo teníamos que hacer en frío y la tomamos cuando teníamos la certeza de que había un sustituto idóneo». El director general del Oviedo, Agustín Lleida, fue el encargado de dar la cara y explicar los motivos del despido de Veljko Paunovic. La tarea no fue sencilla y queda la duda de si ha convencido al oviedismo: «Su salida se empieza a gestionar tras el partido ante el Levante, ahí empezamos a analizar la situación. No era una decisión sencilla, pero teníamos que tomarla. Finalmente, decidimos que lo mejor era la salida, siendo conscientes de que no era fácil».

Preguntado por los errores del técnico serbio, Lleida no concretó nada: «Paunovic llegó en un momento en el que teníamos una sensación de que nos íbamos a quedar fuera del 'play off'. Lo teníamos muy claro entonces. Después del ascenso todos estábamos convencidos de su continuidad y a los dos días nos pusimos a hablar. Tardamos varias semanas por los temas económicos, pero no hubo ningún problema».

Sí que quiso ser contundente a la hora de desmentir los comentarios que alimentaron las redes sociales en las últimas horas: «Han salido muchos bulos y no ha pasado nada en concreto que acelerase la decisión. Son sensaciones que nos hicieron tomar la decisión. Podíamos haber dejado a Paunovic y que los resultados dictasen sentencia, pero estamos aquí para hacer lo que pensamos que es mejor para el Real Oviedo. No ha pasado nada en concreto estos últimos días y esas historias que circulan no son reales».

Jesús Martínez siempre estuvo al tanto de todos los movimientos que se estaban produciendo alrededor de la figura del entrenador: «Está pendiente de todo las 24 horas y está muy pendiente de todo. La primera evaluación la hacemos aquí y se la transmitimos, y luego ya se toma la decisión. Nos gustaría tener un entrenador a largo plazo y eso nos facilitaría mucho todo, esperemos que Luis esté mucho tiempo aquí y nos dé continuidad».

Apostar por Luis Carrión es un riesgo que puede hacer que la afición se enfrente con la propiedad: «La opinión de la gente la respetamos muchísimo y si estuviese fuera igual pensaría parecido, pero cuando estás en el día a día tratas de tomar la mejor decisión para el club. Ahora pensamos que Carrión es la persona ideal. Aunque no estuviese aquí, fue muy importante en el ascenso, cambió la mentalidad de este club y estamos encantados de su regreso».

Con el despido del cuerpo técnico se produce un menoscabo en el margen salarial pero se asume con normalidad: «La plantilla del Oviedo es mejorable, como todas. Estamos contentos con la plantilla y con el grupo, estando abiertos a reforzarla en abierto. La destitución de Paunovic hace mella en el límite salarial, pero son cosas que tenemos previstas porque LaLiga te da un excedente. Teníamos espacio de sobra independientemente de que saliese Veljko o no».