Encuesta: ¿Crees que Luis Carrión será capaz de conseguir el objetivo del Real Oviedo de mantenerse en Primera?

El Real Oviedo ha vuelto a mirar al pasado para intentar enderezar su presente: Luis Carrión regresa al banquillo azul tras la sorprendente destitución de Veljko Paunovic, apenas unos meses después de haber logrado el ansiado ascenso a Primera

Elena Cuesta

Oviedo

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:27

Comenta

El técnico catalán, que ya dirigió al conjunto carbayón en la temporada 2023/24 y lo llevó hasta la final del 'playoff' de ascenso, afronta ahora una segunda etapa marcada por la necesidad de estabilizar al equipo y disipar las dudas que dejó su marcha a Las Palmas, decisión que en su día generó malestar en parte de la afición. Carrión llega con la misión de reactivar a un vestuario que navega en la zona baja de la tabla y devolver la ilusión al Tartiere. Ahora la cuestión es clara:

¿Crees que Luis Carrión será capaz de mantener el objetivo del Real Oviedo de mantenerse en Primera?

