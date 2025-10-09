El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
A la izquierda, Paunovic, a la derecha, Carrión.

¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?

El serbio no había encajado en el funcionamiento del club, que había perdido la confianza en su labor. Jesús Martínez recupera a Carrión, un viejo anhelo después de que el catalán renunciara a renovar y tomara rumbo a Las Palmas

R. J. García

Oviedo

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:43

Comenta

De la noche a la mañana se acabó el amor. O mejor dicho la confianza. El Real Oviedo anunció a primera hora de este jueves ... que Paunovic y el club separaban sus caminos. Nadie lo esperaba de puertas afuera, aunque lo cierto es que algo se barruntaba en el seno de la entidad desde hace algunos días. La relación se había deteriorado de forma paulatina desde el comienzo del curso y Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, era consciente de ello. Fuentes consultadas reconocen que no resultó nunca sencillo el día a día con el entrenador serbio, que había dejado también algún tira y afloja con integrantes de la plantilla. En todo caso, nadie esperaba el desenlace cómo se produjo. El preparador había llegado a El Requexón para dirigir el entrenamiento como estaba pautado para este jueves.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  4. 4 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  5. 5 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  6. 6 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  7. 7 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  8. 8 La joven atacada de madrugada, continúa en la UCI pero fuera de peligro
  9. 9 Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís
  10. 10 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?

¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?