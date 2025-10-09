¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?

De la noche a la mañana se acabó el amor. O mejor dicho la confianza. El Real Oviedo anunció a primera hora de este jueves ... que Paunovic y el club separaban sus caminos. Nadie lo esperaba de puertas afuera, aunque lo cierto es que algo se barruntaba en el seno de la entidad desde hace algunos días. La relación se había deteriorado de forma paulatina desde el comienzo del curso y Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, era consciente de ello. Fuentes consultadas reconocen que no resultó nunca sencillo el día a día con el entrenador serbio, que había dejado también algún tira y afloja con integrantes de la plantilla. En todo caso, nadie esperaba el desenlace cómo se produjo. El preparador había llegado a El Requexón para dirigir el entrenamiento como estaba pautado para este jueves.

Sin embargo, desconocía que el día anterior, en una cena en un conocido restaurante de la capital, Martín Peláez se había reunido con los capitanes para trasladarles la intención de la propiedad de dar un giro de timón y prescindir del entrenador que había logrado en junio ascender a Primera División. Después de conocer las impresiones de los representantes del vestuario, el presidente se lo comunicó a Jesús Martínez que dio el definitivo visto bueno para poner punto y final a la etapa de Paunovic en el Oviedo.

El adiós del serbio, que tenía al club fuera de los puestos de descenso en Primera División, tiene una 'cara b' y esa es la vuelta de Luis Carrión al banquillo. El catalán era el gran anhelo de Jesús Martínez para ponerse al frente del equipo. Nadie encajó como él en el perfil que Pachuca busca para dirigir al Real Oviedo. Su marcha precipitada en el verano de 2024, después de dejar al Oviedo a las puertas del ascenso (cayó en el play off con el Espanyol), no fue entendida por un amplio sector de la afición, que no le perdona que trasladara la impresión de que negociaba con el club azul cuando ya tenía firmado con Las Palmas para dar el salto a Primera División, con independencia del resultado de la eliminatoria ante el cuadro 'perico'.

Cambiar la opinión de la grada será uno de los grandes retos que tiene por delante el técnico catalán, cuya idea futbolística es la que más se aproxima a los deseos de Jesús Martínez. Su conexión es obvia y el presidente del Grupo Pachuca ha sido capaz de aparcar aquel episodio para darle los mandos de la nave azul. Cabe recordar que Martínez le ofreció un cheque blanco para que rompiera el compromiso con Las Palmas, pero Carrión no dio el paso y prefirió cumplir lo acordado con el club insular.

Además de volver a ganar el corazón de la afición con argumentos deportivos, como ocurrió en su anterior etapa como entrenador del Real Oviedo, Carrión debe recuperar las virtudes que exhibía el equipo que entrenó y que se quedó a paso de subir. Solidez defensiva, construcción de un fútbol de ataque más vertical, usando la velocidad de los extremos y la llegada de la segunda línea.

Carrión cuenta con la ventaja de que conoce muchos futbolistas de su anterior paso por el banquillo azul. No estaba Aarón, pero sí Dani Calvo o David Costas, dos figuras importantes en el vestuario. Una persona importante en el regreso del catalán es Santi Cazorla, que guarda un grato recuerdo después de los meses que coincidió con Carrión en Oviedo, en una plantilla en la que también estaban jugadores como Lucas o Colombatto.