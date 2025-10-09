El Real Oviedo destituye a Paunovic El club anuncia la rescisión del contrato del técnico serbio minutos antes de que arrancase el entrenamiento del equipo

Ramón Julio García Oviedo Jueves, 9 de octubre 2025, 09:56 | Actualizado 10:10h.

Bombazo en el Real Oviedo. El club azul anuncio la destitución del Veljko Paunovic y todo su cuerpo técnico por sorpresa. El técnico serbio que había conseguido el ascenso a Primera División el pasado mes de junio suma dos victorias y seis derrotas en lo que va de Liga y los dirigentes tomaron la decisión de prescindir de él. Ahora, deberá llegar un nuevo técnico que tome las riendas del equipo. El principal candidato es el regreso de Luis Carrión, aunque otro de los nombres que están sobre la mesa del Grupo Pachuca es el del argentino Eduardo Berizzo.

El Oviedo emitió el siguiente comunicado minutos antes de que comenzase el entrenamiento:

«El Real Oviedo ha tomado la decisión de resolver el contrato de Veljko Paunovic como entrenador del primer equipo.

El técnico azul, con contrato hasta el 30 de junio 2026, deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona.

El Real Oviedo quiere expresar su agradecimiento a Veljko Paunovic y a su cuerpo técnico por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo. Bajo su dirección, el Real Oviedo logró el tan ansiado ascenso a Primera División, un éxito histórico que quedará para siempre en la memoria del oviedismo. Desde el Club le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales».

La plantilla se encuentra en El Requexón a la espera de saber que pasará con el entrenamiento programado para las 10.30 horas.