El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Rescatan los cuerpos sin vida de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
El delantero venezolano Salomón Rondón, que marcó el último gol del Real Oviedo ante el Valencia, intenta rematar en el encuentro ante el Elche un balón que se le escapó por poco. LOF
Real Oviedo

Abonados a vivir sin goles de los delanteros

Solo 3 de los 24 goles que marcó el Real Oviedo desde la llegada de Paunovic al banquillo fueron obra de los atacantes

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:00

Comenta

El Real Oviedo venció 3-0 al Racing de Ferrol en el estadio Carlos Tartiere el pasado 12 de abril. El marcador lo cerró ... en los minutos finales Fede Viñas con el único gol que ha logrado con la camiseta azul. Desde entonces y hasta el pasado 30 de septiembre, cuando Salomón Rondón marcó la diana del triunfo ante el Valencia, ningún delantero del conjunto ovetense había vuelto a marcar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón
  2. 2 Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco
  3. 3

    Vox, sobre la educación en Asturias: «Esto es perversión de menores»
  4. 4

    Borja Jiménez, un entrenador «moderno y ambicioso», hecho a sí mismo
  5. 5

    Estalla la tensión entre enfermeras y médicos a raíz de la huelga del pasado viernes
  6. 6 Rescatan los cuerpos sin vida de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  7. 7 Comienza en Asturias la campaña de vacunación contra la gripe: todo lo que hay que saber
  8. 8 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  9. 9

    Los vecinos de Quintes, alarmados por la entrada de unos okupas en una casa: «Tenemos miedo del efecto llamada»
  10. 10

    Los vecinos de Quintes, alarmados por la entrada de unos okupas en una casa: Â«Tenemos miedo del efecto llamadaÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Abonados a vivir sin goles de los delanteros

Abonados a vivir sin goles de los delanteros