Abonados a vivir sin goles de los delanteros

El Real Oviedo venció 3-0 al Racing de Ferrol en el estadio Carlos Tartiere el pasado 12 de abril. El marcador lo cerró ... en los minutos finales Fede Viñas con el único gol que ha logrado con la camiseta azul. Desde entonces y hasta el pasado 30 de septiembre, cuando Salomón Rondón marcó la diana del triunfo ante el Valencia, ningún delantero del conjunto ovetense había vuelto a marcar.

En total fueron 17 los partidos en los que ninguno de los delanteros del Real Oviedo vio portería. Fueron los siete últimos de la pasada Liga, los cuatro del 'play off' de ascenso y los seis primeros de la presente campaña, ya en Primera División. La conclusión evidente es que los goles en los equipos de Veljko Paunovic no parecen cosa de los delanteros. El técnico serbio cumplió el objetivo del ascenso el pasado curso sin que los llamados a ver portería lo hicieran. Aparecieron otros más sorprendentes, como el lateral derecho Nacho Vidal, que fue clave en esa faceta.

En realidad, en los 22 encuentros en los que Paunovic se ha sentado en el banquillo del conjunto ovetense, los delanteros solo han anotado 3 goles, ya que a los dos mencionados anteriormente hay que sumar el que hizo Alemao en Eibar, en el segundo partido del técnico en el banquillo azul,

El que fuera jugador del conjunto azul dirigió la pasada temporada diez encuentros de Liga, en los que el equipo marcó catorce goles, y también cuatro de 'play off', en los que logró seis. Es decir, de los 20 goles del tramo final solo dos fueron obra de un delantero. De esos tantos, dos fueron en propia puerta, obra Ignasi Miquel del Levante y Manu Molina del Málaga. Los demás llevaron la firma de futbolistas de otras posiciones distintas a la delantera.

Destacó en este aspecto el lateral derecho Nacho Vidal, que llegó en el mercado de invierno y que con Paunovic logró cinco goles, de ellos tres en Liga (ante Ferrol, Tenerife y Cádiz), mientras que los otros dos fueron en el primer partido de la primera eliminatoria de la fase de ascenso ante el Almería. Antes, en la etapa de Javier Calleja, dio el triunfo al equipo ante el Albacete marcando el único tanto del encuentro.

El siguiente máximo goleador del tramo final con Paunovic llevó el nombre de Santi Cazorla, que hizo tres. Fueron el de la victoria ante el Huesca en Liga y, posteriormente, uno en cada eliminatoria del 'play off'. También Colombatto vio portería en dos ocasiones en la fase final de la competición liguera.

El resto de los goleadores de la pasada temporada con Paunovic como entrenador fueron Hassan, Seoane, Paulino, Dani Calvo, Chaira y Portillo. En el caso del último, fue el que logró el tanto que sentenciaba el ascenso del equipo ante el Mirandés el pasado 21 de julio.

Uno de los casos más curiosos del pasado curso fue el del brasileño Alemao, el máximo goleador del equipo. En las 28 primeras jornadas del campeonato liguero marcó 13 goles. Sin embargo, desde entonces, solo hizo en la trigesimocuarta el tanto del empate en Eibar.

Otro caso llamativo es el del delantero Fede Viñas. El uruguayo lleva 22 encuentros con la camiseta del Real Oviedo entre la pasada temporada y esta. En total suma 913 minutos y únicamente ha logrado marcar un gol. Con la selección de su país suma dos en los seis encuentros en los que ha tenido minutos.

En la presente temporada, el Real Oviedo es el conjunto que menos goles ha marcado en las ocho jornadas de Liga disputadas, con cuatro. El Girona le ha superado este fin de semana con las dos dianas que le marcó al Valencia para situarse con cinco. Los siguientes que menos llevan son Osasuna, Celta, Real Sociedad y Mallorca, con siete.

La tónica de que no marquen los delanteros se mantiene por el momento, ya que, salvo el tanto de Salomón Rondón al Valencia, el resto fueron de centrocampistas. Dendoncker anotó ante la Real Sociedad, mientras que Reina lo hizo contra el Barcelona. El último en ver portería fue Ilic en Mestalla.

Aunque en la plantilla del Real Oviedo hay en la actualidad tres delanteros, Salomón Rondón, Fede Viñas y Álex Forés, el preferido por el momento para Paunovic es Rondón, ya que fue titular en cinco de los ocho encuentros. Fede Viñas, que se perdió dos encuentros por sanción, estuvo en dos ocasiones en el once, mientras que Álex Forés únicamente saltó de inicio en el encuentro ante el Getafe.