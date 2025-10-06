Las áreas condenan otra vez al Real Oviedo

Muchas de las estadísticas del encuentro del pasado sábado entre el Real Oviedo y el Levante favorecen al conjunto ovetense. Sin embargo, no le ... sirvió de nada, ya que el marcador reflejó al final un claro 0-2 favorable a los de Julián Calero.

La clave de la sexta derrota de la temporada del Real Oviedo esta temporada es que nuevamente han vuelto a fallar de forma clara en las áreas, tanto en la propia como en la del rival. El equipo carece de chispa en la ajena y de contundencia en la propia.

El pasado sábado los ovetenses mandaron en una de las estadísticas que más se usan en el fútbol, la de la posesión. Los de Paunovic tuvieron el balón el 57% del tiempo. La realidad es que eso no les sirvió de nada. Es la segunda ocasión del curso en la que el Real Oviedo logra tener más protagonismo con la pelota que el rival. La anterior ocasión en la que la estadística fue favorable a los azules fue a domicilio, en el encuentro ante el Getafe. En aquella ocasión fue por menos diferencia, 51,7%. Sin embargo, el resultado fue el mismo del pasado sábado 2-0 para los de Bordalás, a los que les bastaron don acciones a balón parado en el tiempo añadido de la primera mitad. Las áreas ya fueron una condena para los oviedistas.

En la faceta ofensiva está claro que el rendimiento del equipo de Paunovic es más que deficiente. Los números no dejan lugar a dudas y el Real Oviedo, con cuatro tantos, es el equipo que menos dianas acumula en Primera esta temporada. Los azules suman un tanto menos que el Girona, que el sábado le hizo dos goles al Valencia, los mismos que había marcado el cuadro ovetense. Entre los tres delanteros de la plantilla, Salomón Rondón, Fede Viñas y Álex Forés, únicamente han marcado un gol, el que hizo el internacional venezolano el pasado martes en Mestalla, en un remate que pegó en un defensa antes de entrar en la portería. El resto de los tantos fueron de centrocampistas: Dendoncker ante la Real Sociedad; Reina al Barcelona e Ilic contra el Valencia.

El pasado sábado, el equipo puso treinta balones al área, veintiún centros y nueve saques de esquina, pero solo logró rematar en trece ocasiones. De todos esos remates solo dos fueron entre los tres palos.

En el área propia las cosas no van mejor para el equipo de Paunovic, que lleva encajados 14 goles, los mismos que el Levante y Valencia, mientras que solo el Girona ha recibido más, con 17 hasta ahora.

Especialmente ilustrativa resulta la foto fija de la acción del primer gol del Levante. Al margen del evidente estorbo del árbitro a Reina, cuando Carlos Álvarez recibe el balón en la frontal, hay ocho jugadores del Real Oviedo entre el área y la frontal, por solo cuatro del Levante. Al final el jugador del conjunto valenciano remató sin casi oposición para marcar y encarrilar el triunfo.

Esa situación no pasó inadvertida al responsable de solucionar ese problema: el entrenador. En la rueda de prensa posterior al encuentro hizo referencia a esta circunstancia. «No puedes perder la concentración por un imprevisto y al final es cosa nuestra. Tenemos seis jugadores contra uno», lamentó.

Además, el técnico advirtió de que no es un problema de la organización defensiva, ya que entiende que estaban «bien estructurados», pero desde ahí hay que actuar. «Debíamos haber bloqueado el tiro», sentenció el técnico. El hecho de que Aarón sea el portero de todas la ligas europeas que más paradas lleva realizadas tampoco dice mucho de la defensa del equipo ovetense, que tiene margen de mejora para elevar el nivel.