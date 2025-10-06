El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Paunovic agradece el apoyo de la afición del Real Oviedo tras el encuentro del pasado sábado ante el Levante. PIÑA

Las áreas condenan otra vez al Real Oviedo

El equipo ovetense vuelve a ser tibio a la hora de defender y es incapaz de transformar en goles las fases de dominio que tiene en los partidos

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Lunes, 6 de octubre 2025, 06:40

Comenta

Muchas de las estadísticas del encuentro del pasado sábado entre el Real Oviedo y el Levante favorecen al conjunto ovetense. Sin embargo, no le ... sirvió de nada, ya que el marcador reflejó al final un claro 0-2 favorable a los de Julián Calero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El centenario Garaje Asturias cerrará a finales de año para albergar un supermercado en su interior
  2. 2 Ya hay fecha para la apertura del nuevo Mercadona de Gijón junto a El Molinón
  3. 3 Accidente en Gijón: cinco heridos al chocar un coche con un autobús que circulaba por el carril bus
  4. 4 Cinco derrotas seguidas ponen fin a la etapa de Garitano en el Sporting de Gijón
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6 Castellón 3-1 Sporting de Gijón | Caída libre del club rojiblanco de Garitano
  7. 7 Miles de personas unen sus voces en Gijón contra el genocidio en Gaza
  8. 8 Los bomberos sofocan sendos incendios en un garaje y un piso de Gijón
  9. 9

    El Garaje Sporting, en Gijón, avanza en su conversión en viviendas de lujo
  10. 10

    El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las áreas condenan otra vez al Real Oviedo

Las áreas condenan otra vez al Real Oviedo