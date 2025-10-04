Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «Nos falta entrar al área y acabar las jugadas mejor» Paunovic lamenta el error de posición del árbitro en el primer gol levantinista y pide más capacidad de concentración a sus futbolistas

Chisco García Oviedo Sábado, 4 de octubre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Quien vea el resultado final del partido entre el Real Oviedo y el Levante puede hacerse una idea errónea de lo que sucedió sobre el terreno de juego y así lo reflejó Veljko Paunovic en su análisis: «Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival para ganar y te vas con un 0-2 y te quedas enfadado». Uno de los grandes problemas del equipo son sus problemas para convertir goles. Los azules sólo han marcado cuatro tantos en ocho partidos y ese es un bagaje muy pobre. El técnico lo sabe y lo encara con responsabilidad.

«Más que preocuparme, me dice lo que debemos mejorar, es parte de nuestro trabajo y de la mejora que buscamos, ha habido mucha mejora en aspectos del juego, tuvimos mucha posesión con los centrales y los medios, construimos casas prometedoras y nos falta entrar al área y acabar las jugadas mejor», afirma.

Cuando miró hacia el partido, no tuvo reparos en aceptar la derrota: «Han conseguido que las cosas les salieran y hay que felicitarles». Su dolor fue no aprovechar los momentos buenos del equipo que, en su opinión, los hubo: «Hemos generado bastante como mínimo para igualar el partido, seguimos buscando el empate, incluso con 0-2 había tiempo, se nos negó el gol, pero generamos mucho, hubo oportunidades, debemos dar más calidad a la finalización, tuvimos un palo, llegadas en la primera parte que pudimos materializar».

Hubo margen para la polémica arbitral con la mala colocación de Munuera Montero en la jugada del 0-1, en la que estorba claramente a Alberto Reina: «Es evidente que hay una obstrucción del árbitro a nuestro jugador, le condiciona en cómo actúa en las siguientes jugadas, es evidente que influyó». Dicho esto, Paunovic exigió más capacidad de reacción a sus futbolistas: «No podemos esperar y ser inocentes que lo van a revisar y que va a estar bien, el fútbol es un juego de construir y reparar, no puedes perder la concentración por un imprevisto, al final teníamos seis jugadores en el área, estábamos bien estructurados, pero también hay que actual». Asumiendo todos esos errores propios sentenció el momento: «Los árbitros deben mejorar en su ubicación».

Por último, hubo una pregunta por el estado físico de algunos jugadores que a lo largo del encuentro parecieron acusar el poso descanso que tuvieron entre el partido de Mestalla y el jugado ayer: «Hemos tenido distintas circunstancias de preparación del partido, aguantamos bien hasta el minuto 30 pero después del gol se notó el bajón. En la segunda parte reiniciamos las piernas con los cambios, meter un gol era clave en cualquier momento».